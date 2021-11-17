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«Родинцы» отказались от прямых выборов

Сегодня, 09:46
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«Родинцы» отказались от прямых выборов Тамбовское отделение партии «Родина» в лице своих депутатов отказалось от предвыборных обещаний по возвращению всенародных выборов главы областного центра и предложило назначать сити-менеджеров без конкурса, что позволит ранее осужденному Максиму Косенкову занять должность на постоянной основе.

Об этом решении стало известно после заседания комитета по связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и вопросам депутатской этики Тамбовской областной Думы, где рассматривалась законодательная инициатива о предоставлении городу Тамбову возможности самостоятельно выбирать систему избрания главы муниципалитета.

Первоначально было предложено закрепить в региональном законе три способа избрания главы муниципального образования: на муниципальных выборах; представительным органом муниципалитета из своего состава; по результатам конкурса на избрание главы муниципалитета. В ходе заседания комитета депутат от фракции «Родина» Дмитрий Горенков внес поправку, согласно которой прямые выборы были исключены из законопроекта.

Напомним, что во время избирательной кампании по выборам в городскую Думу отделение «Родины» выступало за прямые выборы главы Тамбова и в агитационных материалах обещало добиться их возвращения.
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