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Артем Александров: «При попустительстве чиновников раздербанен Пригородный лес»
Сегодня, 13:46
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В настоящее время готовится план работы контрольно-счетной палаты города Тамбова на 2022 год. Депутат городской Думы Артем Александров внес свои предложения, он считает необходимым, в том числе проверить эффективность работы администрации Тамбова в рамках развития и сохранения городских лесов.
По мнению депутата, при попустительстве чиновников де-факто раздербанен под частные домовладения и многоквартирные дома Пригородный лес, который до сих пор юридически не оформлен.
Кроме того, депутат предлагает провести проверку целевого и эффективного использования средств муниципального дорожного фонда городского округа – город Тамбов.
Фото: orenburzhie.ru
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