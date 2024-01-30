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Депутаты решили приватизировать «Тамбовский центральный рынок»

Сегодня, 10:57
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Депутаты решили приватизировать «Тамбовский центральный рынок» На заседании Тамбовской городской Думы 31 января рассматривался вопрос о включении в прогнозный план приватизации 100% доли ООО «Тамбовский центральный рынок». Решение было принято большинством голосов, однако против проголосовали три депутата, включая двух членов фракции КПРФ.

В ходе обсуждения депутат от КПРФ, Артём Александров, выдвинул три существенных вопроса. В первую очередь он напомнил, что при первоначальном обсуждении данного вопроса было предложено рассмотреть возможные сценарии развития предприятия после приватизации. Эту идею поддержал глава городской администрации Максим Косенков. Однако, сразу после завершения процесса реорганизации в январе, когда из МУПа предприятие стало ООО, вопрос о полной приватизации был поднят.

Вторым вопросом депутат Александров попросил пояснить, почему не рассматривается вопрос о частичной приватизации, например, доли в 49%. Это могло бы привлечь инвестора и сохранить контроль над предприятием.

«В-третьих, меня терзают сомнения по такому вопросу, что во второй половине прошлого года без участия депутатов Тамбовской городской Думы, но с подачи первых лиц области начали активно муссировать тему привлечения инвесторов из белгородской области. Потом назначают директором МУП «Тамбовский центральный рынок» выходца из Белгорода, который ранее руководил аналогичным предприятием у себя в городе, и тут же нам предлагают продать долю. Нет ли здесь каких-то подводных течений? Может наше городское предприятие просто отдают, точнее, продают в угоду конкретных лиц и специально для этого ими поставлен был свой человек?» — спросил Артём Александров.

На вопросы депутата представители городской администрации ответили общими фразами. Они отметили, что имеет смысл сохранять контроль за предприятием со стороны муниципалитета только в случае, если оно имеет общественное значение. В данном случае, по их мнению, такого значения нет. Также было отмечено, что закон не запрещает участвовать в торгах гражданам из других регионов.

Фото: Елена Насонова
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