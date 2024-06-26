После приватизации центрального рынка в Тамбове состояние предприятия заметно ухудшилось Комментариев: 0



Комиссией установлено, что в составе затрат неправомерно отражены расходы в виде остаточной стоимости основного средства — Дома Быта «Русь» площадью 2 518,2 кв.м, который был передан предприятию в хозяйственное ведение на основании постановления администрации города Тамбова. Впоследствии объект был изъят из хозяйственного ведения предприятия, но в бухгалтерской отчётности его списали на прочие расходы без фактических расходов. В результате убыток до налогообложения был завышен на 1 717 тыс. рублей, что исказило итоговый финансовый результат.



Документ также показывает, что темпы роста расходов опережают темпы роста доходов, что свидетельствует о снижении эффективности деятельности ООО «Тамбовский Центральный Рынок». Рентабельность продаж составляет -18,61%. Убыток привёл к уменьшению чистых активов предприятия на 8%, а также к снижению оборачиваемости и рентабельности чистых активов.



В имущественном положении также наблюдаются негативные тенденции: снижение размера собственных источников финансирования в пользу заемных средств, увеличение обязательств при отсутствии собственных оборотных средств, и снижение финансовой независимости.



Финансовое состояние предприятия за рассмотренный период заметно ухудшилось, и из прибыльного оно превратилось в убыточное. Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров напомнил, что идея 100% приватизации центрального рынка подавалась как средство его экономического оздоровления.



«Нам обещали, что реорганизация муниципальных унитарных предприятий будет не только формальным соблюдением законодательства о ликвидации МУПов, но также позволит улучшить их финансово-хозяйственное положение. Стоит отметить, что последние годы, хоть с небольшой, но прибылью Центральный рынок работал, а перекосы, которые мы сейчас наблюдаем, — их природа нам до конца не ясна. Мы будем за этим пристально следить. И кроме того, я считаю целесообразным, чтобы по итогам 2024 года надзорные органы, в том числе контрольно-счётная палата, провели соответствующую проверку ООО «Тамбовский Центральный Рынок», — заявил депутат Александров. Комиссия по координации деятельности муниципальных предприятий и хозяйствующих обществ рассмотрела анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности ООО «Тамбовский Центральный Рынок» за первый квартал 2024 года. Несмотря на завершившуюся в начале года реорганизацию из МУПа в ООО, наблюдается серьёзный рост «прочих расходов», увеличившихся на 195% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Убыток по результатам основной деятельности составил 3,2 млн рублей, а чистый убыток предприятия достиг 5,5 млн рублей, что на 38,3% выше по сравнению с предыдущим годом.Комиссией установлено, что в составе затрат неправомерно отражены расходы в виде остаточной стоимости основного средства — Дома Быта «Русь» площадью 2 518,2 кв.м, который был передан предприятию в хозяйственное ведение на основании постановления администрации города Тамбова. Впоследствии объект был изъят из хозяйственного ведения предприятия, но в бухгалтерской отчётности его списали на прочие расходы без фактических расходов. В результате убыток до налогообложения был завышен на 1 717 тыс. рублей, что исказило итоговый финансовый результат.Документ также показывает, что темпы роста расходов опережают темпы роста доходов, что свидетельствует о снижении эффективности деятельности ООО «Тамбовский Центральный Рынок». Рентабельность продаж составляет -18,61%. Убыток привёл к уменьшению чистых активов предприятия на 8%, а также к снижению оборачиваемости и рентабельности чистых активов.В имущественном положении также наблюдаются негативные тенденции: снижение размера собственных источников финансирования в пользу заемных средств, увеличение обязательств при отсутствии собственных оборотных средств, и снижение финансовой независимости.Финансовое состояние предприятия за рассмотренный период заметно ухудшилось, и из прибыльного оно превратилось в убыточное. Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров напомнил, что идея 100% приватизации центрального рынка подавалась как средство его экономического оздоровления.— заявил депутат Александров.



