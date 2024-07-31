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Тамбовский центральный рынок выставили на продажу за 86 млн ₽
Вчера, 13:03
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31 июля на заседании Тамбовской городской Думы обсуждался вопрос о приватизации 100% долей ООО «Тамбовский Центральный рынок» (ТЦР) за 86 миллионов рублей. Повторная оценка, проведённая по заказу городской администрации, установила эту стоимость.
Фракция КПРФ выразила несогласие с этим решением ещё на этапе обсуждения проекта и вновь выступила против на заседании. Руководитель фракции Артём Александров отметил несоответствие предложенной стоимости с рыночными ценами в Тамбове. Основной актив ТЦР составляют объекты недвижимости, включая помещения на третьем этаже дома быта «Русь». По предлагаемой оценке, стоимость 1 кв. м составляет 27 тысяч рублей, тогда как другие помещения в этом же здании продаются значительно дороже. Например, помещение площадью 4 кв. м оценивается в 154 тысячи рублей, что составляет примерно 40 тысяч рублей за кв. м.
Артём Александров предложил провести ещё одну экспертизу с привлечением государственных экспертов из Москвы для объективной оценки стоимости. Тем не менее, большинством голосов депутаты приняли решение о продаже ООО «ТЦР» за 86 миллионов рублей.
Кроме того, стоит учитывать возможное колебание цены, связанное с финансово-хозяйственной деятельностью ТЦР. ООО «ТЦР» находится в сложной ситуации с момента преобразования из МУПа и смены руководства, что может повлиять на стоимость всего комплекса в будущем.
«Даже если мы что-то продаём, это надо делать по максимально выгодной для города цене. Мы также считаем, что город должен иметь свои предприятия и учреждения, способные решать вопросы местного значения и заниматься теми сферами, ради которых они создавались», — подчеркнул Артём Александров.
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