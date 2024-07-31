Тамбовский центральный рынок выставили на продажу за 86 млн ₽ Комментариев: 0



Фракция КПРФ выразила несогласие с этим решением ещё на этапе обсуждения проекта и вновь выступила против на заседании. Руководитель фракции Артём Александров отметил несоответствие предложенной стоимости с рыночными ценами в Тамбове. Основной актив ТЦР составляют объекты недвижимости, включая помещения на третьем этаже дома быта «Русь». По предлагаемой оценке, стоимость 1 кв. м составляет 27 тысяч рублей, тогда как другие помещения в этом же здании продаются значительно дороже. Например, помещение площадью 4 кв. м оценивается в 154 тысячи рублей, что составляет примерно 40 тысяч рублей за кв. м.



Артём Александров предложил провести ещё одну экспертизу с привлечением государственных экспертов из Москвы для объективной оценки стоимости. Тем не менее, большинством голосов депутаты приняли решение о продаже ООО «ТЦР» за 86 миллионов рублей.



Кроме того, стоит учитывать возможное колебание цены, связанное с финансово-хозяйственной деятельностью ТЦР. ООО «ТЦР» находится в сложной ситуации с момента преобразования из МУПа и смены руководства, что может повлиять на стоимость всего комплекса в будущем.



«Даже если мы что-то продаём, это надо делать по максимально выгодной для города цене. Мы также считаем, что город должен иметь свои предприятия и учреждения, способные решать вопросы местного значения и заниматься теми сферами, ради которых они создавались», — подчеркнул Артём Александров. 31 июля на заседании Тамбовской городской Думы обсуждался вопрос о приватизации 100% долей ООО «Тамбовский Центральный рынок» (ТЦР) за 86 миллионов рублей. Повторная оценка, проведённая по заказу городской администрации, установила эту стоимость.Фракция КПРФ выразила несогласие с этим решением ещё на этапе обсуждения проекта и вновь выступила против на заседании. Руководитель фракции Артём Александров отметил несоответствие предложенной стоимости с рыночными ценами в Тамбове. Основной актив ТЦР составляют объекты недвижимости, включая помещения на третьем этаже дома быта «Русь». По предлагаемой оценке, стоимость 1 кв. м составляет 27 тысяч рублей, тогда как другие помещения в этом же здании продаются значительно дороже. Например, помещение площадью 4 кв. м оценивается в 154 тысячи рублей, что составляет примерно 40 тысяч рублей за кв. м.Артём Александров предложил провести ещё одну экспертизу с привлечением государственных экспертов из Москвы для объективной оценки стоимости. Тем не менее, большинством голосов депутаты приняли решение о продаже ООО «ТЦР» за 86 миллионов рублей.Кроме того, стоит учитывать возможное колебание цены, связанное с финансово-хозяйственной деятельностью ТЦР. ООО «ТЦР» находится в сложной ситуации с момента преобразования из МУПа и смены руководства, что может повлиять на стоимость всего комплекса в будущем.«Даже если мы что-то продаём, это надо делать по максимально выгодной для города цене. Мы также считаем, что город должен иметь свои предприятия и учреждения, способные решать вопросы местного значения и заниматься теми сферами, ради которых они создавались», — подчеркнул Артём Александров.



