Фонд капремонта нарушил срок ремонта многоквартирного дома в Тамбове Комментариев: 0



Согласно информации, в рамках Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на период с 2014 по 2043 год, на декабрь 2022 года был установлен предельный срок для выполнения работ по капитальному ремонту крыши и внутридомовых инженерных систем данного дома.



Представление, направленное в адрес главы города Тамбова, было рассмотрено и удовлетворено. Похожее представление, адресованное генеральному директору Фонда капитального ремонта Тамбовской области, также было рассмотрено, но нарушения так и не были устранены. В результате этого прокурором Советского района Тамбова было подано исковое заявление в суд о том, чтобы Фонд капитального ремонта Тамбовской области был обязан разработать проектно-сметную документацию на проведение капитального ремонта крыши и внутридомовых инженерных сетей данного дома. Также была предъявлена требование провести капитальный ремонт.



Октябрьским районным судом было принято решение, согласно которому Фонд капремонта должен организовать работу по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши и внутридомовых инженерных сетей дома по адресу: улица Гагарина, 147, Тамбов, к 15 октября 2023 года. Капитальный ремонт следует провести до 30 апреля 2024 года. Одна из жительниц Тамбова обратилась к Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области Владимиру Репину, с вопросом о том, что капитальный ремонт многоквартирного дома на улице Гагарина, 147, не был проведен.Согласно информации, в рамках Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на период с 2014 по 2043 год, на декабрь 2022 года был установлен предельный срок для выполнения работ по капитальному ремонту крыши и внутридомовых инженерных систем данного дома.Представление, направленное в адрес главы города Тамбова, было рассмотрено и удовлетворено. Похожее представление, адресованное генеральному директору Фонда капитального ремонта Тамбовской области, также было рассмотрено, но нарушения так и не были устранены. В результате этого прокурором Советского района Тамбова было подано исковое заявление в суд о том, чтобы Фонд капитального ремонта Тамбовской области был обязан разработать проектно-сметную документацию на проведение капитального ремонта крыши и внутридомовых инженерных сетей данного дома. Также была предъявлена требование провести капитальный ремонт.Октябрьским районным судом было принято решение, согласно которому Фонд капремонта должен организовать работу по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши и внутридомовых инженерных сетей дома по адресу: улица Гагарина, 147, Тамбов, к 15 октября 2023 года. Капитальный ремонт следует провести до 30 апреля 2024 года.



