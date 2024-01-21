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» » В Тамбове из-за капремонта школы на одной из улиц введут одностороннее движение

В Тамбове из-за капремонта школы на одной из улиц введут одностороннее движение

Сегодня, 10:27
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Начат ремонт в первом корпусе школы №35 в Тамбове, который расположен на улице Сенько. По ходу ремонтных работ учащихся из первого корпуса временно переведут во второй корпус на улице Нагорной.

В связи с изменением маршрута и увеличением расстояния до школы, которое включает проход по автодорогам, с 22 января по 1 июня вводится одностороннее движение на участке улицы Нагорной от улицы Киквидзе в направлении улицы Николая Островского.
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