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Отопительный сезон в Тамбове начнётся 10 октября: первыми тепло получат учреждения соцсферы
Вчера, 14:31
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На общегородском совещании, которое прошло 8 октября, власти Тамбова обсудили сроки начала отопительного сезона. Глава администрации города Максим Косенков сообщил, что подача тепла начнётся уже в конце текущей недели — 10-11 октября. В первую очередь отопление будет запущено в учреждениях социальной сферы, таких как детские сады, школы и больницы.
Косенков пояснил, что запуск отопления в социальных учреждениях прежде всего необходим для того, чтобы за выходные здания успели прогреться, и дети могли вернуться в комфортные условия уже в понедельник. «Важно, чтобы к началу недели в детских садах и школах температура была на уровне, обеспечивающем комфорт для детей и сотрудников», — отметил он.
Что касается жилого фонда, то тепло в многоквартирные дома начнёт поступать на следующей неделе, предположительно 14-15 октября. Однако, власти отметили, что при резком похолодании или других обстоятельствах, требующих ускорения процесса, подача тепла в дома может начаться раньше запланированного срока.
Подобные гибкие сроки, по словам Косенкова, позволяют оперативно реагировать на изменения погодных условий, что обеспечит своевременное подключение отопления для всех категорий зданий, начиная с объектов социальной сферы и заканчивая жилыми домами.
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