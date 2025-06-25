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» » В Тамбове отметили 25-летие мировой юстиции и наградили лучших представителей судебной системы

В Тамбове отметили 25-летие мировой юстиции и наградили лучших представителей судебной системы

Вчера, 17:45
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В стенах правительства Тамбовской области прошло торжественное собрание, посвящённое 25-летнему юбилею мировой юстиции — ключевого звена судебной системы, включающего мировых судей. Их деятельность играет важную роль в обеспечении справедливости и правового порядка, особенно в разрешении бытовых и административных споров.

Знаковым моментом мероприятия стало поздравление председателя Тамбовского областного суда Наталии Бурашниковой, которой в 2024 году была присуждена престижная всероссийская премия «Судья года». Эта награда вручается за весомый вклад в развитие российской судебной системы, отстаивание прав граждан, а также за многолетнюю добросовестную работу на благо общества и государства.

В честь юбилея мировой юстиции почётные награды также получили мировые судьи региона — за преданность профессии, эффективное исполнение обязанностей и верность принципам гражданской службы. Их работа была отмечена как неотъемлемая часть поддержания социальной стабильности и правопорядка в области.

Выступая на мероприятии, Наталия Бурашникова подчеркнула значимость института мировых судей для региона: «Они рассматривают, казалось бы, простые дела, но тем самым предотвращают эскалацию конфликтов в обществе. Их деятельность помогает не допустить перерастания житейских споров в более серьёзные правовые последствия. Поэтому значение мировой юстиции для Тамбовской области сложно переоценить».

Торжественное собрание стало не только поводом для поздравлений и наград, но и признанием высокой значимости работы тех, кто ежедневно стоит на страже справедливости на самом близком к гражданам уровне.
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Вчера, 17:45
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