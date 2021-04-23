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Жильцы аварийного дома в Котовске с 2013 года добиваются расселения

Сегодня, 08:42
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Жильцы аварийного дома в Котовске с 2013 года добиваются расселения В 2013 году жилой дом № 8 по ул. Кирпичная в городе Котовске был признан аварийным, с тех пор местные жители добиваются от властей расселения. По словам местных жителей, до 2018 года дом входил в списки на расселение жителей из аварийного жилья, а в 2019 году дома не оказалось в этом списке.

Согласно законодательству, расселение многоквартирных домов блокированной застройки является компетенцией органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих деятельность в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, и органов местного самоуправления.

Жильцы дома неоднократно обращались в администрацию города Котовска, но конкретных мер по улучшению жилищных условий принято не было. При этом под некоторыми квартирами есть проблемы с фундаментом: вода подходит к кухне. По оценке экспертов, здание имеет около 70% износа. Дом был построен из шлакоблоков более 30 лет назад.

За помощью в разрешении ситуации котовчане обратились в органы прокуратуры.
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