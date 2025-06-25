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Тамбовская область завершила 2024 год с профицитом бюджета и наметила траекторию на 2025-й

Вчера, 17:36
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Тамбовская область завершила 2024 год с профицитом бюджета и наметила траекторию на 2025-йБюджет Тамбовской области за 2024 год исполнен с положительным сальдо — доходы составили 75,4 млрд рублей, тогда как расходы ограничились суммой в 73,4 млрд. Таким образом, регион завершил финансовый год с профицитом в 2 млрд рублей. Эти данные размещены на официальном сайте областной думы и прошли стадию общественного обсуждения.

Наибольшая доля бюджетных трат — более 63% — пришлась на традиционно приоритетную социальную сферу. В частности, значительная часть средств была направлена на реализацию программы обязательного медицинского страхования: 16,2 млрд рублей, что составляет 97,1% от запланированных затрат. Тем не менее, несмотря на почти полное освоение бюджета, фонд ОМС завершил год с дефицитом в 56 млн рублей.

Региональные парламентарии неоднократно корректировали параметры бюджета: в течение 2024 года изменения вносились четырежды. В начале июня депутаты рассмотрели очередные поправки, но уже к проекту бюджета на 2025 год. Согласно обновлённым расчётам, доходы области в следующем году ожидаются на уровне 76,4 млрд рублей, что на 1 млрд превышает показатели текущего года. Однако расходы возрастут заметнее — до 78,2 млрд, то есть на 4,8 млрд рублей больше. В результате в 2025 году прогнозируется дефицит в размере 1,9 млрд рублей.

Помимо бюджетных вопросов, областная дума поддержала законодательную инициативу, выдвинутую временно исполняющим обязанности губернатора Евгением Первышовым. Новый законопроект предполагает изменение порядка перевода земель сельхозназначения в иные категории. Теперь такие решения будут приниматься только после их рассмотрения на заседаниях думы. Мера направлена на усиление контроля за использованием земельных ресурсов региона и вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Фото: Вести Тамбов
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