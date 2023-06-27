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Депутаты утвердили отчёт об исполнении бюджета Тамбова за 2022 год

Сегодня, 09:32
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Отчёт об исполнении бюджета Тамбовского города за 2022 год был принят депутатами Тамбовской городской Думы. Председатель комитета финансов администрации Тамбова, Владимир Шлыков, отметил, что доходы городского бюджета за прошлый год составили 10 млрд 492 млн рублей, что означает рост на 2 млрд 25 млн рублей по сравнению с уровнем 2021 года.

Расходы бюджета составили 10 млрд 401 млн рублей, что является увеличением на 1 млрд 719 млн рублей по сравнению с уровнем 2021 года. В результате, бюджет города за 2022 год завершился с профицитом в размере немного более 91 млн рублей.

Общая сумма доходов от налоговых и неналоговых источников составила 3 млн 236 млн рублей, что соответствует росту поступлений на немного более 236 млн рублей. По налоговым платежам было получено 2 млрд 938 млн рублей, что составляет 90,8 % от общих доходов бюджета. Оставшаяся часть - неналоговые поступления.

Наибольшая доля расходов бюджета пришлась на сферу образования, которая составила 18,3 % от общей суммы расходов. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 15,7 % от общих расходов, а национальной экономике было выделено 15,7 % от общей суммы расходов. Остальные сферы получили менее 11 % от расходов городского бюджета.

Было отмечено, что в результате замещения коммерческих кредитов бюджетным кредитом, долг Тамбова сократился на 27,6 млн рублей за прошлый год.
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