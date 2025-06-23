В реке Цна вновь зафиксировано загрязнение сточными водами Комментариев: 0



При обследовании берега специалисты установили факт несанкционированного сброса, однако источник загрязнения пока не установлен. Поскольку река Цна находится под федеральным контролем, информация о происшествии передана в Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора.



Для детального анализа в ближайшее время на место направят передвижную лабораторию Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ). Эксперты возьмут пробы воды, на основе которых будет произведён расчёт нанесённого экологического ущерба.



Стоит отметить, что подобные инциденты происходят в регионе не впервые. Так, после загрязнения ручья Пяшкиль, в которое оказались сброшены сточные воды с одной из насосных станций, ущерб окружающей среде составил более 5 миллионов рублей. Виновником того случая было признано АО «РКС-Тамбов». Тогда загрязнённая вода попала в пруд, вызвав гибель рыбы и другие экологические последствия. Материалы дела были переданы в прокуратуру.



Очередной эпизод загрязнения реки вызывает обеспокоенность экологов и общественности. Пока виновник не определён, но власти обещают оперативную реакцию и тщательное расследование.



Фото: министерство экологии Тамбовской области В Тамбовской области зафиксирован новый случай загрязнения водоёма — в этот раз речь идёт о реке Цне в районе садоводческих товариществ «Заречье» и «Дачное». Как сообщает региональное Министерство экологии и природных ресурсов, в воду попали сточные массы тёмного цвета с резким и отталкивающим запахом.При обследовании берега специалисты установили факт несанкционированного сброса, однако источник загрязнения пока не установлен. Поскольку река Цна находится под федеральным контролем, информация о происшествии передана в Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора.Для детального анализа в ближайшее время на место направят передвижную лабораторию Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ). Эксперты возьмут пробы воды, на основе которых будет произведён расчёт нанесённого экологического ущерба.Стоит отметить, что подобные инциденты происходят в регионе не впервые. Так, после загрязнения ручья Пяшкиль, в которое оказались сброшены сточные воды с одной из насосных станций, ущерб окружающей среде составил более 5 миллионов рублей. Виновником того случая было признано АО «РКС-Тамбов». Тогда загрязнённая вода попала в пруд, вызвав гибель рыбы и другие экологические последствия. Материалы дела были переданы в прокуратуру.Очередной эпизод загрязнения реки вызывает обеспокоенность экологов и общественности. Пока виновник не определён, но власти обещают оперативную реакцию и тщательное расследование.Фото: министерство экологии Тамбовской области



