В Тамбовской области специалисты Росприроднадзора проведут оценку ущерба окружающей среде после разлива удобрений Комментариев: 0



По информации ведомства, в результате аварии получила повреждение автоцистерна, перевозившая карбамид-аммиачную смесь — удобрение, применяемое в сельском хозяйстве. В корпусе цистерны образовалась трещина, через которую содержимое вылилось прямо на землю. По предварительным данным, площадь загрязнения составила порядка девяти квадратных метров.



Для точной оценки последствий специалисты ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений» (ЦЛАТИ) по Тамбовской области выехали на место происшествия и отобрали пробы почвы. В ближайшее время они проведут необходимые лабораторные исследования, чтобы определить, какие именно вещества попали в грунт, и насколько сильно превышены допустимые концентрации загрязняющих компонентов.



Разлив химикатов может нанести серьёзный вред экосистеме, особенно с учётом того, что Тамбовская область известна своими плодородными чернозёмами. Подобные инциденты не только влияют на качество почвы, но и могут представлять опасность для подземных вод, флоры и фауны, а также здоровья людей, проживающих вблизи пострадавших территорий.



Как отметили в Росприроднадзоре, ситуация находится под постоянным контролем. По итогам анализа проб будет принято решение о возможном привлечении виновных к ответственности, а также определён комплекс мер, необходимых для восстановления природного баланса на участке.



Фото: Росприроднадзор Центрально-Чернозёмное межрегиональное управление Росприроднадзора инициировало проверку по факту загрязнения почвы в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 25 марта на 561-м километре федеральной трассы «Р-22 Каспий» в Тамбовской области.По информации ведомства, в результате аварии получила повреждение автоцистерна, перевозившая карбамид-аммиачную смесь — удобрение, применяемое в сельском хозяйстве. В корпусе цистерны образовалась трещина, через которую содержимое вылилось прямо на землю. По предварительным данным, площадь загрязнения составила порядка девяти квадратных метров.Для точной оценки последствий специалисты ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений» (ЦЛАТИ) по Тамбовской области выехали на место происшествия и отобрали пробы почвы. В ближайшее время они проведут необходимые лабораторные исследования, чтобы определить, какие именно вещества попали в грунт, и насколько сильно превышены допустимые концентрации загрязняющих компонентов.Разлив химикатов может нанести серьёзный вред экосистеме, особенно с учётом того, что Тамбовская область известна своими плодородными чернозёмами. Подобные инциденты не только влияют на качество почвы, но и могут представлять опасность для подземных вод, флоры и фауны, а также здоровья людей, проживающих вблизи пострадавших территорий.Как отметили в Росприроднадзоре, ситуация находится под постоянным контролем. По итогам анализа проб будет принято решение о возможном привлечении виновных к ответственности, а также определён комплекс мер, необходимых для восстановления природного баланса на участке.Фото: Росприроднадзор



