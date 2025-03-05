Росприроднадзор выявил серьёзные нарушения в работе ООО «КомЭк» в Тамбовской области Комментариев: 0



В феврале 2025 года компания получила два официальных предостережения за отсутствие действий по рекультивации закрытых полигонов твёрдых коммунальных отходов. В частности, мусорный полигон в Тамбове был закрыт для приёма отходов с 1 февраля 2023 года, но обещанная рекультивация территории так и не началась. Аналогичная ситуация сложилась с рассказовским полигоном, закрытым ещё в октябре 2023 года для реконструкции, однако никаких работ там также не проводится.



Кроме того, у предприятия отсутствуют необходимые лицензии и документы для работы в сфере обращения с отходами на указанных объектах. Росприроднадзор выдал руководству ООО «КомЭк» предписания об устранении всех нарушений в чётко установленные сроки. Исполнение этих требований находится на контроле надзорного ведомства.



Ранее специалисты Росприроднадзора выявили на предприятии 170 нарушений законодательства, среди которых искажение экологической отчётности и несоответствие реальных данных указанным в документации.



Отметим, что генеральный директор компании Игорь Блюм уже проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве. Следствие полагает, что он завысил объёмы выполненных работ в сфере обращения с отходами и незаконно получил свыше 22 млн рублей. Также предпринимателя обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности без соответствующей лицензии, доход от которой превысил 57 млн рублей. Уголовное дело находится на рассмотрении в суде.



Фото: ПроТамбов Центрально-Чернозёмное межрегиональное управление Росприроднадзора сообщило о серьёзных нарушениях природоохранного законодательства, допущенных ООО «КомЭк». Надзорное ведомство уже выдало руководству компании предписания, обязательные к исполнению в установленные сроки. Ход устранения нарушений находится на контроле Управления.В феврале 2025 года компания получила два официальных предостережения за отсутствие действий по рекультивации закрытых полигонов твёрдых коммунальных отходов. В частности, мусорный полигон в Тамбове был закрыт для приёма отходов с 1 февраля 2023 года, но обещанная рекультивация территории так и не началась. Аналогичная ситуация сложилась с рассказовским полигоном, закрытым ещё в октябре 2023 года для реконструкции, однако никаких работ там также не проводится.Кроме того, у предприятия отсутствуют необходимые лицензии и документы для работы в сфере обращения с отходами на указанных объектах. Росприроднадзор выдал руководству ООО «КомЭк» предписания об устранении всех нарушений в чётко установленные сроки. Исполнение этих требований находится на контроле надзорного ведомства.Ранее специалисты Росприроднадзора выявили на предприятии 170 нарушений законодательства, среди которых искажение экологической отчётности и несоответствие реальных данных указанным в документации.Отметим, что генеральный директор компании Игорь Блюм уже проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве. Следствие полагает, что он завысил объёмы выполненных работ в сфере обращения с отходами и незаконно получил свыше 22 млн рублей. Также предпринимателя обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности без соответствующей лицензии, доход от которой превысил 57 млн рублей. Уголовное дело находится на рассмотрении в суде.Фото: ПроТамбов



