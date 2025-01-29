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Суд над гендиректором «КомЭк» Игорем Блюмом снова перенесён
Сегодня, 11:59
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В Тамбовском районном суде продолжается затянувшееся рассмотрение уголовного дела в отношении генерального директора ООО «КомЭк» Игоря Блюма, обвиняемого в мошенничестве на сумму более 22 миллионов рублей и незаконной предпринимательской деятельности с доходом свыше 57 миллионов рублей. Однако судебные заседания постоянно откладываются, и последнее, назначенное на 29 января 2025 года, вновь не состоялось. Следующее слушание назначено на 12 февраля.
По версии следствия, в 2020 году Блюм завышал объёмы выполненных работ по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, из-за чего региональному оператору был нанесён ущерб. Также он вёл предпринимательскую деятельность без лицензии, что принесло ему значительную прибыль. Блюму предъявлены обвинения по статьям «Мошенничество» и «Незаконное предпринимательство».
Любопытный инцидент произошёл в марте 2024 года, когда Блюм воспользовался встречей бизнес-сообщества с заместителем прокурора Тамбовской области Сергеем Долгих, чтобы выразить недовольство уголовным преследованием. Вместо обсуждения вопросов бизнеса он демонстрировал свои лицензии и пытался оправдаться перед собравшимися, что вызвало недоумение. Заместитель прокурора напомнил, что судебные процессы проходят в установленном порядке, и вмешательство в них недопустимо.
Несмотря на регулярные переносы заседаний, разбирательство продолжается, однако сроки его завершения остаются неопределёнными.
Фото: Блокнот Тамбов
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