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В действиях администрации Котовска выявлены нарушения по содержанию скотомогильника
Проверка, проведенная прокуратурой, выявила нарушения законодательства в сфере обращения с отходами животноводства и биологическими отходами со стороны администрации города Котовска.
Согласно информации от пресс-службы ведомства, было установлено, что городская администрация использовала скотомогильник, принадлежащий МБУ "Городское хозяйство", для захоронения умеренно опасных биологических отходов, причем не были предприняты необходимые меры по изоляции этих отходов от окружающей среды, такой как вода и почва, и не было обеспечено исключение доступа посторонних лиц и животных к этому месту. Кроме того, не была разработана смета на установку ограды вокруг места захоронения, и средства из бюджета не выделялись на ее установку.
Прокуратурой было направлено представление администрации Котовска относительно всех установленных нарушений законодательства. Исполнение данного представления находится под контролем прокуратуры города.
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