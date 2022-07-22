|
В Тамбове ветхие дома не спешат признавать аварийными
Сегодня, 07:59
Комментариев: 0
Версия для печати
Администрация города Тамбова отказала жильцам дома № 22 по ул. Коммунальная в признании дома аварийным, чтобы в дальнейшем его можно было расселить.
В центре Тамбова горожане живут в невыносимых условиях: дырявая крыша, фасад разваливается, туалет на улице и отсутствие воды во многих квартирах. Межведомственная муниципальная комиссия приняла решение об отсутствии оснований для признания дома аварийным. Вместо полноценной реконструкции чиновники администрации города предлагают ограничиться капитальным ремонтом крыши и фасада в 2023 году.
По словам депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, который занимается проблемным домом, программа минимум это перенос сроков проведения ремонтных работ, которые изначально были указаны в 40-годах.
Однако фасад — далеко не ключевая проблема в доме. Из-за того, что дом не ремонтировали десятилетиями все строительные конструкции и коммуникации постепенно пришли в негодность. В доме нет ровных полов, потому что они прогнили, и местам осели либо деформировались.
«Собственными силами город не решит проблему с аварийным жильем, а значит нужно более настойчиво требовать от федеральных властей запуска новой полноценной программы. Нельзя дожидаться трагедий или закрывать глаза, в каких условиях живут в XXI», - считает Артем Александров.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.