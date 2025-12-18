|
Экс-заведующую детсадом в Тамбовском районе уволили «по утрате доверия» после приговора суда
18 декабря 2025
Комментариев: 0
Версия для печати
Прокуратура Тамбовского района добилась изменения основания увольнения бывшей заведующей дошкольного образовательного учреждения, признанной виновной в мошенничестве с бюджетными средствами. Речь идёт о расторжении трудового договора в связи с утратой доверия.
Как установила прокурорская проверка, в 2021 году заведующая заключила фиктивный трудовой договор с работником на замещение должности помощника воспитателя. Фактически трудовые обязанности работником не выполнялись, а начисляемая заработная плата перечислялась на банковскую карту, находившуюся в пользовании самой заведующей. Общая сумма похищенных бюджетных средств превысила 400 тыс. руб.
По материалам проверки было возбуждено уголовное дело, и в 2024 году суд признал фигурантку виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершённое с использованием служебного положения, в крупном размере.
После вступления приговора в силу прокуратура обратилась в суд с иском, потребовав обязать управление образования администрации Тамбовского муниципального округа расторгнуть трудовой договор с заведующей в связи с утратой доверия. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что руководитель учреждения была уволена по собственному желанию.
В связи с этим прокуратура уточнила исковые требования, настаивая на изменении формулировки увольнения на основание, предусмотренное п. 7.1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ — утрата доверия. Суд требования надзорного ведомства удовлетворил. Решение в законную силу пока не вступило.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.