В Тамбове заведующую аптечным пунктом уволили за утрату доверия после дела о взятке
Прокуратура Октябрьского района Тамбова выявила коррупционную схему в одном из городских медицинских учреждений. Проверка показала, что заведующая аптечным пунктом, которая одновременно возглавляла комиссию по закупкам, ещё в 2021 году получила взятку — 117,5 тысячи рублей.
По данным надзорного ведомства, деньги предназначались за обеспечение победы конкретной компании в электронных аукционах на поставку медизделий. Благодаря её действиям фирма получила контракт, а сама сотрудница стала фигурантом уголовного дела. Суд признал её виновной.
При этом женщина уволилась «по собственному желанию». Прокуратура посчитала такую формулировку недопустимой с учётом характера проступка и обратилась в суд с требованием изменить основание увольнения на «утрату доверия».
Суд поддержал позицию прокуратуры. Решение пока не вступило в законную силу.
В Тамбовской области утверждена обновлённая инвестиционная программа «РКС-Тамбов» по развитию системы водоотведения города. Приказ подписало региональное министерство ТЭК и ЖКХ. Как пишет деловое издание «Вердикт», новая программа действует до 2036 года и пришла на смену прежней, рассчитанной лишь
На оперативном совещании в Правительстве Тамбовской области сегодня сообщили о завершении ремонта моста через Пичаевку — важного объекта, по которому проходят маршруты ко всем социальным учреждениям Пичаево. Глава региона Евгений Первышов уточнил у своего заместителя Владислава Ставицкого,
Полиция Тамбовской области выявила и пресекла крупный канал ввоза в регион немаркированных электронных сигарет, которые доставлялись из Москвы под видом бытовой техники. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, стоимость изъятой продукции превысила 126,5 млн рублей. Во время
В Рассказово завершено расследование дела о резонансном мартовском нападении на продавцов и их родственников возле продуктового магазина. Межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы в суд. По версии следствия, вечером в марте 2024 года двое местных жителей,
Прокуратура Советского района Тамбова добилась в суде взыскания денежных средств, которые 64-летняя жительница города потеряла после телефонного мошенничества. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. Инцидент произошёл в ноябре 2024 года. Неизвестный позвонил женщине и под видом «выгодного
Министр культуры Тамбовской области Юрий Голубев сообщил, что регион продолжает расширять участие учреждений в программе «Пушкинская карта». Недавно к ней присоединились четыре частных кинотеатра, а также Державинский университет. Таким образом, в проекте теперь участвуют все областные и
В Следственном комитете Российской Федерации состоялась торжественная церемония, посвящённая Дню Героев Отечества, который отмечается 9 декабря. На ней чествовали детей и подростков со всей страны, проявивших смелость и самоотверженность. Среди награждённых оказался и 16-летний житель Тамбовской
Деловое издание «Вердикт» проверило, выполняет ли «РКС-Тамбов» обещания об ускорении реконструкции коллектора на Набережной. Вывод предсказуем: проект, начатый ещё в 2022 году и оценённый более чем в 800 млн рублей, снова выбился из графика. Напомним, в сентябре директор «РКС-Тамбов» Ксения
5 декабря в России отмечают День волонтёра — праздник людей, которые бескорыстно помогают другим и делают значимые дела для своей страны и своих сообществ. В этот день глава Тамбовской области Евгений Первышов встретился с активистами региона и поблагодарил их за вклад в развитие добровольческого
Сегодня в здании Правительства Тамбовской области состоялась торжественная церемония вручения региональной юридической премии «Юрист года». Мероприятие приурочено сразу к двум датам — Дню юриста и 20-летию создания Ассоциации юристов России и её тамбовского отделения. Впечатлениями поделились
В Тамбовской области расследуют уголовное дело о хищении бюджетных средств, предназначенных для капитального ремонта Сатинской средней школы по нацпроекту «Молодёжь и дети». Как сообщили в прокуратуре Сампурского района, следствие установило: в 2025 году представитель подрядной организации присвоил
Администрация и Совет депутатов Тамбовского округа сообщили о смерти бывшего главы района Василия Фомича Семченко. Он ушёл из жизни 4 декабря после тяжёлой и продолжительной болезни на 80-м году.
Сегодня, 4 декабря, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов провёл рабочую встречу с президентом Паралимпийского комитета России Павлом Рожковым. Основная тема обсуждения — развитие адаптивного спорта в регионе и реализация программы спортивной реабилитации для участников специальной военной
В среду, 3 декабря, в День неизвестного солдата в селе Нижнеспасское Рассказовского округа зажгли обновлённый Вечный огонь — теперь он работает от сетевого газоснабжения. Подключение стало возможным благодаря всероссийскому проекту Газпрома «Храним огонь Победы», сообщили в региональных газовых
В Арбитражном суде Тамбовской области продолжается разбирательство по иску прокуратуры к ООО «РКС-Тамбов». Надзорное ведомство требует взыскать с ресурсоснабжающей компании 28,2 млн рублей за загрязнение реки Паника. Иск подан в интересах Российской Федерации — в лице Центрально-Чернозёмного
Генерал-майор полиции Николай Скоков освобождён от должности начальника УМВД по Тамбовской области. Информацию об этом «Вердикту» подтвердили в региональном управлении МВД. На официальном сайте ведомства руководителем теперь числится полковник полиции Алексей Соломатин, ранее занимавший пост
В селе Новоникольское Мичуринского муниципального округа состоялось торжественное мероприятие, посвящённое открытию мемориальной доски рядовому, кавалеру ордена Мужества Алексею Жукову, героически погибшему в зоне проведения специальной военной операции.
В правительстве Тамбовской области прошёл круглый стол, посвящённый вопросам доступной среды и реабилитации людей с ограниченными возможностями. Мероприятие приурочили к Международному дню инвалидов и провёл его уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Репин. Омбудсмен отметил, что в
Как сообщает деловое издание «Вердикт», 19-й арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Тамбовской области по спору между подрядчиком ООО «Элбридж» и ТГМПИ им. С.В. Рахманинова. Апелляционная жалоба подрядчика отклонена, выводы первой инстанции признаны законными
Прокуратура Тамбовской области сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения региона. Экс-чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в конце 2024 года, руководя областным Минздравом, она подписала