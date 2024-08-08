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Заведующая аптечным пунктом признана виновной в получении взятки
Вчера, 11:06
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Октябрьский районный суд Тамбова признал бывшую заведующую аптечным пунктом областного медучреждения Татьяну Воробьёву виновной в получении взятки по части 3 статьи 290 УК РФ. Ей было назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также суд запретил ей в течение двух лет участвовать в деятельности, связанной с работой комиссий по закупкам товаров, работ и услуг.
Средства, полученные Воробьёвой в качестве взятки, были конфискованы в доход государства.
Суд установил, что в период с мая по ноябрь 2021 года Воробьёва получила 117,5 тысячи рублей за незаконное оформление технических заданий для электронных аукционов на закупку медицинских изделий. В заданиях указывались характеристики товаров и начальные цены контрактов, основываясь на коммерческих предложениях, что значительно увеличивало шансы на победу определённых компаний.
Ранее Воробьёва уже привлекалась к суду за аналогичные действия на других торгах. По данным Тамбовского СКР, в августе 2022 года завершилось расследование уголовного дела по более крупному эпизоду взяточничества по части 5 статьи 290 УК РФ, где она получила более 480 тысяч рублей.
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