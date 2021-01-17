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На должность главы Тамбова претендуют семь человек

Вчера, 10:36
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На должность главы Тамбова претендуют семь человекДокументы в конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы города Тамбова подали семь человек, вот список кандидатов:

1. Андреев Илья Владимирович, ПАО «Сбербанк России»
2. Бажилин Андрей Эдуардович, временно неработающий
3. Блюм Игорь Хаимович, генеральный директор ООО «КомЭк»
4. Калачинский Дмитрий Евгеньевич, главный специалист ФГУП «Звездный»
5. Плахотников Алексей Михайлович, глава города Котовска Тамбовской области
6. Серебряков Дмитрий Алексеевич, временно неработающий
7. Толмачев Андрей Игоревич, директор Бюро безопасности жизни и бизнеса ООО «Ресурсный центр «Интеграция», представитель движения «За обновлённый социализм».

Конкурс организует и проводит конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы города Тамбова Тамбовской области 20 января 2021 года в 10.00 в здании Тамбовской городской Думы Тамбовской области (г. Тамбов, пл. Первомайская, д. 28).
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