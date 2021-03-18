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Максим Косенков добивается в суде снятия судимости
Сегодня, 08:47
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Советский районный суд города Тамбова рассматривает заявление Максима Косенкова о снятии судимости в порядке ст. 400 УПК РФ, первое заседание прошло 16 марта. Лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу до момента погашения или снятия судимости. Если осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно, то по его ходатайству суд может снять с него судимость до истечения срока погашения судимости.
В 2009 году Нагатинский суд Москвы приговорил бывшего руководителя администрации Тамбова Максима Косенкова к 9,5 годам лишения свободы за похищение человека.
31 мая 2013 года приговор в отношении Косенкова на основании надзорной жалобы, по представлению Заместителя Верховного Суда России и первого заместителя прокурора Москвы был существенно изменен, и сокращен срок лишения свободы до 7 лет 7 месяцев. Из приговора исключен корыстный мотив и снято обвинение по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
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