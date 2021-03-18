Для государства теологи важнее, чем историки и философы? 0 Совсем скоро стартует приёмная кампания на поступление в высшие учебные заведения. По словам министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, каждый второй выпускник школы в 2021 году будет обеспечен очным бюджетным местом.

МЧС: лёд становится тонким 0 Сотрудники МЧС предупреждают, что лед на водных объектах в Тамбовской области становится тонким. Толщина льда на реках составляет еще составляет от 5 до 50 сантиметров, но с резким потеплением ситуация может измениться за несколько дней.

По ночам ожидаются минусовые температуры 0 Март – один из самых переменчивых месяцев весны. Ему свойственны как зимние, так и весенние черты.

Максим Косенков добивается в суде снятия судимости 0 Советский районный суд города Тамбова рассматривает заявление Максима Косенкова о снятии судимости в порядке ст. 400 УПК РФ, первое заседание прошло 16 марта.

Родителям погибших воинов и ветеранам-инвалидам была организована адресная доставка подарков 0 В Мичуринске по случаю вывода Советских войск из Афганистана родителям погибших воинов в Афганской и Чеченской войне, войне в Сирии и ветеранам-инвалидам была организована адресная доставка продуктов питания и подарков.

Кандидатом в депутаты от «ЕР» может стать Николай Николаев 0 Сегодня председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Государственной Думы ФС РФ Николай Николаев подал пакет документов для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по выборам в Госдуму.

ДТП в Тамбове: водитель Lada Vesta выехал на встречную полосу 0 Вчера на ул. К. Маркса в городе Тамбове произошло ДТП, водитель Lada Vesta выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Renault Logan.

Подарочная карта обернулась для общества штрафом в 500 тыс. рублей 0 Прокуратура Октябрьского района города Тамбова провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Власти планируют добавить зелени на главной улице Тамбова 0 Власти города Тамбова в преддверии 385-летия областного центра планируют озеленить улицу Советская, в том числе высадить новые деревья.

На элеваторе «Деметра» расследован смертельный случай 0 Государственная инспекция труда в Тамбовской области завершила проверку по факту смертельного случая на элеваторе «Деметра» (г. Тамбов), который произошел вначале текущего года.

ФК «Тамбов» обошелся бюджету почти в два миллиарда рублей 0 Футбольный клуб Тамбов, по-видимому, скоро прекратит свое существование в суде рассматривается дело о банкротстве клуба, который занимает последнее место в турнирной таблице.

Продолжается расследование уголовного дела по факту хищения средств при ремонте дорог в Знаменке 0 Прокуратура Тамбовской области продолжает осуществлять надзор за расследованием уголовного дела по факту хищения бюджетных средств при ремонте дорог в р.п. Знаменка Знаменского района, - об этом говорится в ответе прокуратуры в адрес редакции ИА «Тамбов-информ».

Годовщину воссоединения Крыма и России отметили полётом воздушного шара 0 В Тамбовской области, по информации властей, проходят масштабные мероприятия, посвященные очередной годовщине присоединения Крыма к России.

Ресурсоснабжающие организаций готовятся к ремонтным работам 0 В администрации города Тамбова прошло рабочее совещание с участием ресурсоснабжающих организаций. Основной вопрос: организация работ по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры в 2021 году.

Главы сельсоветов использовали служебные машины для личных нужд 0 Прокуратура Мичуринского района установила факты самоуправства со стороны глав сельских советов Мичуринского района.

В областном центре выявлен новый очаг бешенства 0 Специалистами Россельхознадзора выявлен новый очаг бешенства в северной части города Тамбова. Заболела домашняя кошка с улица Запрудной.

В Тамбовской области нужно вакцинировать 60% населения 0 Вчера в Тамбовской областной Думе прошло заседание совета по вопросам здравоохранения.

Профсоюзы призвали к акциям протеста за отмену пенсионной реформы 0 Тамбовская областная организация профсоюза работников жизнеобеспечения продолжает настаивать на отмене пенсионной реформы. 16 марта состоялся пленум обкома профсоюза работников жизнеобеспечения, где было принято соответствующее обращение в адрес руководства ФНПР.

В Инжавинском районе в квартире обнаружили пятерых погибших 0 Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после того, как в поселке Филатовский Инжавинского района в квартире были обнаружены тела пяти человек: четырёх мужчин и женщины.