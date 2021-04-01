Жители требуют завершить благоустройство сквера «Спортивный» 0 На днях врип главы города Тамбова Максим Косенков провел встречу с домкомами областного центра.

Подрядчик на полпути бросил ремонт дороги в Пичаевском районе 0 Подрядная организация привлечена к административной ответственности за неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

Продлен режим самоизоляции для пожилых людей 0 В Тамбовской области до 14 апреля 2021 года продлен режим самоизоляции. Его обязаны соблюдать люди старше 65 лет, беременные женщины и граждане, имеющие определенные постановлением области заболевания.

Уровень воды в реке Цна резко поднимается 0 Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тамбовской области отмечает, что в ближайшие дни уровень воды в реке Цна может подняться на метр. Лишь за сутки уровень воды поднялся на 36 см.

Жители Тамбова требуют отремонтировать улицу Гастелло 0 Работы по реконструкции канализационного коллектора по ул. Гастелло были завершены несколько месяцев назад, но до сих пор АО «ТКС» не восстановили нарушенное благоустройство, в том числе асфальтовое покрытие. Сегодня на отдельных участках дороги по ул. Гастелло можно сесть на «брюхо» или влететь в

Россельхозбанк предложил работу студентам Мичуринского ГАУ на Ярмарке вакансий 0 31 марта 2021 г. в Мичуринском государственном аграрном университете (Мичуринский ГАУ) состоялась ежегодная Ярмарка вакансий. Свою заинтересованность в выпускниках вуза проявили почти 50 работодателей Тамбовской и Липецкой областей: крупных сельскохозяйственных и промышленных холдингов, организаций

Прокуратура выявила факт предоставления недостоверных сведений сотрудником облдумы 0 По итогам прокурорской проверки выявлено нарушение законодательства со стороны начальника отдела Тамбовской областной Думы по факту предоставления недостоверных сведений о доходах и расходах.

Площадку около автовокзала в Тамбове облюбовали стритрейсеры 0 Дорожная инспекция, администрация города и собственник территории около автовокзала «Северный» решают, как изменить дорожное движение на рассматриваемой площадке.

Экс-руководитель «Элитстрой» не спешит выделять средства для достройки дома 0 В настоящее время продолжается достройка многострадального дома № 46 по ул. Коммунальная в городе Тамбове, который должны были ввести в эксплуатацию в апреле 2017 года.

Под Тамбовом планируют построить поликлинику за 1,4 млрд рублей 0 В Тамбовском районе в деревне Красненькая планируют построить поликлинику для жителей северной части города за 1,4 млрд рублей.

В областном центре построят новый мемориал 0 Вчера прошло очередное заседание рабочей группы по выбору места строительства в областном центре мемориального комплекса землякам, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны.

В Тамбове участились нарекания пассажиров на работу общественного транспорта 0 В администрации города Тамбова прошло рабочее совещание в рамках деятельности комиссии по контролю за исполнением договоров на выполнение перевозок пассажиров и багажа.

Тамбовчан ждет жаркая погода 0 На этой неделе ожидается преимущественно плюсовая температура, но ночью еще будут заморозки. В четверг температура воздуха днем прогреется до 12 градусов тепла.

В Тамбове с приходом весны подтапливает город 0 Администрация города Тамбова в лице сотрудников специализированных служб принимает меры по откачиванию воды с подтопленных улиц. Прежде всего, проблема связана с недостаточной работой ливневой канализации.

В центре Тамбова жители выступают против сноса своих домов 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы депутат Артем Александров озвучил проблему жителей центра города, которых хотят снести, а их территорию застроить многоквартирными элитными домами.

Пассажиры «Северного» жалуются, что не могут оплатить проезд картой 0 Пассажиры автовокзала «Северный» в городе Тамбове пожаловались на принуждение пассажиров администрацией автовокзала использовать наличный расчет при покупке билетов.

Максиму Косенкову сняли судимость 0 Вчера Советский районный суд города Тамбова удовлетворил заявление Максима Косенкова о снятии судимости в порядке ст. 400 УПК РФ.

В Тамбове запретили поворот налево с ул. Сoветской на 1-ю Пoлковую 0 В администрации города Тамбова было принято решение в связи с высокой аварийностью перекрестка запретить поворот налево с ул. Сoветской на 1-ю Пoлковую.

Администрация не включила в план ремонта те дороги, которая обещала отремонтировать 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы разгорелись жаркие дебаты вокруг утверждения плана ремонта дорог на 2021 год. Всего 2021 году планируются отремонтировать 48 городских дорог общей протяженностью 280746 тысяч квадратных метров.

Депутаты согласовали концессию предполагающую резкий рост тарифов 0 На очередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты приняли концессионное соглашение по водоснабжению и водоотведению с ООО «ККС» (входит в холдинг «РКС»). Несмотря на то, что был альтернативный вариант – вернуть водоканал под контроль города, депутаты решили продлить еще на 30 лет отношения