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Жители требуют завершить благоустройство сквера «Спортивный»
Сегодня, 09:03
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На днях врип главы города Тамбова Максим Косенков провел встречу с домкомами областного центра. Во время встречи с главой города был задан вопрос, когда будут завершены работы по благоустройству сквера «Спортивный» по ул. Володарского. Сотрудник администрации ответил, из разряда «все у вас сделано», правда, потом после выступления жителей врип главы города сказал, что в вопросе еще раз разберутся.
Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров подчёркивает, что работы следует довести до логического конца.
«Что касается завершения работ, то об этом говорил и Сергей Чеботарев, когда открывал сквер. Также это упоминали чиновники, когда главой была Наталия Макаревич. Якобы осталось убрать гаражи, и все доделают. Мы вместе с горожанами, начиная с 2013 года, когда территорию неоднократно хотели застроить домами, защищали не для того, чтобы власти о ней забыли, а точнее, о местных жителях», - отмечает Артем Александров.
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