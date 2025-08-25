Тамбов-информ - новости Тамбова и области

«Новые люди» собирают за круглым столом власть и бизнес ради интернета для тамбовчан

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

Имущество Котовского лакокрасочного завода выставили на торги за 744 млн рублей

Тамбов чтит своих героев: День ВМФ и почётный гражданин Василий Дергачев

Максима Егорова арестовали по делу о взятке в 80 миллионов рублей

Экс-главу Тамбовской области Максима Егорова задержали по делу о взятке

Комитет гордумы обсудил критические проблемы ЖКХ в Тригуляе и Покрово-Пригородном

Жители Покрово-Пригородного продолжают страдать от ржавой воды — трубы не менялись с 1965 года

Мичуринск отметил День ветеранов боевых действий: благодарность, память и признание

Вадиму Мошковичу предъявили обвинение в даче взятки экс-замгубернатора Тамбовской области

В Совете Федерации ожидаются перестановки после выборов в Тамбовской и Курской областях

Скандально известный подрядчик получил новый контракт на благоустройство сквера в Тамбове

В Тамбовской области стартует образовательный проект «Школа фермера»В Тамбовской области при поддержке Министерства сельского хозяйства региона стартует набор на очередной, уже пятый поток образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера». Всего за период действия проекта подготовлено уже более 100 квалифицированных аграриев.

Обучение участников проекта будет проводиться на базе Мичуринского государственного аграрного университета по направлению «Агрономия». Цель программы – помочь всем желающим научиться вести рентабельный фермерский бизнес. Занятия будут полезны как для начинающих аграриев, так и для тех, кто уже ведет свое дело, но хочет повысить квалификацию. Обучение для участников проекта абсолютно бесплатно.

В конкурсе могут принимать участие главы крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированные на сельской территории Тамбовской области, и/или члены ЛПХ, планирующие ведение фермерского хозяйства на территории Тамбовской области в статусе ИП/ИП ГКФХ в 2025 году, имеющие высшее или среднее профессиональное образование.

Прием заявок начинается 27 августа 2025 года. Участники проекта «Школа фермера» будут отобраны по итогам конкурса. Для этого необходимо в срок до 16 сентября 2025 года предоставить заявку (анкету) участника конкурсного отбора, квалификацию участника (копия диплома о высшем или среднем профессиональном образовании), презентацию/эссе о текущей хозяйственной деятельности и планируемых перспективах в результате участия в проекте по направлению: «Агрономия».

Заявки принимаются на электронный адрес: farmer.school68@mail.ru. Подробная информация будет размещена на сайте Министерства сельского хозяйства Тамбовской области и регионального информационно-консультационного центра агропромышленного комплекса.

