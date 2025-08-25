В Тамбовской области стартует образовательный проект «Школа фермера» Комментариев: 0



Обучение участников проекта будет проводиться на базе Мичуринского государственного аграрного университета по направлению «Агрономия». Цель программы – помочь всем желающим научиться вести рентабельный фермерский бизнес. Занятия будут полезны как для начинающих аграриев, так и для тех, кто уже ведет свое дело, но хочет повысить квалификацию. Обучение для участников проекта абсолютно бесплатно.



В конкурсе могут принимать участие главы крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированные на сельской территории Тамбовской области, и/или члены ЛПХ, планирующие ведение фермерского хозяйства на территории Тамбовской области в статусе ИП/ИП ГКФХ в 2025 году, имеющие высшее или среднее профессиональное образование.



Прием заявок начинается 27 августа 2025 года. Участники проекта «Школа фермера» будут отобраны по итогам конкурса. Для этого необходимо в срок до 16 сентября 2025 года предоставить заявку (анкету) участника конкурсного отбора, квалификацию участника (копия диплома о высшем или среднем профессиональном образовании), презентацию/эссе о текущей хозяйственной деятельности и планируемых перспективах в результате участия в проекте по направлению: «Агрономия».



Заявки принимаются на электронный адрес: farmer.school68@mail.ru. Подробная информация будет размещена на сайте Министерства сельского хозяйства Тамбовской области и регионального информационно-консультационного центра агропромышленного комплекса.



