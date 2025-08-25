В Тамбове провели день бесплатной юридической помощи для участников СВО и людей с инвалидностью 0 22 августа в Тамбове состоялся день бесплатной юридической помощи для участников спецоперации, их семей, а также людей с инвалидностью. Акция была организована адвокатом бюро «Селивёрстов и партнёры», членом Совета молодых адвокатов региона Артёмом Воробьёвым совместно с Молодёжным советом при

В Тамбове у банкрота-учредителя «Автодор-Тамбов» взыскивают Mercedes-Benz стоимостью до 8,5 млн рублей 0 В рамках дела о банкротстве учредителя печально известного предприятия «Автодор-Тамбов» Анатолия Струкова судебные приставы взыскивают его автомобиль Mercedes-Benz CLS 63 AMG4 2014 года выпуска фиолетового цвета. По данным независимых оценщиков, стоимость машины может составлять от 4 до 8,5 млн

В Тамбовской области стартует образовательный проект «Школа фермера» 0 В Тамбовской области при поддержке Министерства сельского хозяйства региона стартует набор на очередной, уже пятый поток образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера». Всего за период действия проекта подготовлено уже более 100 квалифицированных аграриев.

«Новые люди» собирают за круглым столом власть и бизнес ради интернета для тамбовчан 0 Решение наболевшей проблемы тамбовчан — отсутствие доступа к мобильному интернету обсудят на круглом столе, организованном партией «Новые люди» с участием депутата Госдумы, первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи

Геннадия Берстенёва признали виновным в злоупотреблении полномочиями 0 Ленинский районный суд Тамбова вынес приговор бывшему генеральному директору строительной фирмы, Почётному гражданину города и экс-депутату гордумы Геннадию Берстенёву. Его признали виновным по делу о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), сообщает пресс-служба судов региона. По версии

В Тамбовской области до 2026 года отреставрируют девять домов-памятников 0 В 2025–2026 годах в Тамбовской области проведут капитальный ремонт девяти многоквартирных домов, имеющих статус объектов культурного наследия (ОКН). Об этом на планерке в региональном правительстве 25 августа сообщила и.о. директора Фонда капитального ремонта Анна Курманова. По её словам, до конца

Тамбовские журналисты повлияли на признание International Baccalaureate нежелательным в России 0 25 августа 2025 года Генеральная прокуратура РФ признала деятельность International Baccalaureate (IB, Швейцария) нежелательной в России. По данным ведомства, под видом «престижных образовательных программ» организация распространяла искажённые исторические факты, антироссийские установки и чуждые

ФНС добивается банкротства «Волковского спиртзавода» с долгом более 214 млн рублей 0 Арбитражный суд Тамбовской области назначил на 1 сентября заседание по делу о банкротстве ЗАО «Волковский спиртзавод». Как следует из данных «Электронного правосудия», инициатором процесса выступила Федеральная налоговая служба, чьи требования к предприятию составляют 214,1 млн рублей.

В Тамбове снова сорваны сроки ремонта перекрёстка Карла Маркса и Пензенской 0 Перекрёсток улиц Карла Маркса и Пензенской в Тамбове, который власти обещали открыть для движения 25 августа, остаётся перекрытым. На проезжей части до сих пор зияют провалы, а сроки восстановления дороги остаются неизвестными. Работы, проводимые компанией «РКС-Тамбов», в очередной раз не завершены

«ДСУ-2» оспаривает доначисления налоговой на сотни миллионов рублей 0 ЗАО «ДСУ-2», один из крупных дорожных подрядчиков Тамбовской области, пытается через суд отменить результаты выездной проверки за 2022 год. Арбитражный суд региона приостановил действие решения УФНС по Тамбовской области от 24 апреля 2025 года о привлечении компании к ответственности до вступления

Городскую программу модернизации мостов предложил создать в Тамбове депутат Александров 0 Депутат городской думы Артём Александров выступил с инициативой разработки комплексной программы по ремонту и модернизации мостов в Тамбове. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях. Поводом для предложения стало недавнее обрушение пешеходного моста через Студенец. «Хорошо, что проблему

Тамбовчане смогут получать налоговые уведомления через Госуслуги 0 На Госуслугах можно получать уведомления о налоге на имущество, земельном и транспортном налоге, а также о НДФЛ в электронном виде. Документы буду доступны в личных кабинетах зарегистрированных на портале налогоплательщиков.

«Дормострой» под угрозой банкротства: десятки исков на сотни миллионов 0 ООО «Дормострой», один из крупнейших дорожных подрядчиков Тамбовской области, столкнулся с чередой судебных процессов, пишет деловое издание «Вердикт». Общая сумма исков в арбитражных судах превышает 694 млн рублей. В Тамбове московское ООО «Дельта» требует признать компанию банкротом из-за долга

В Мичуринске прошёл фестиваль волонтёрских организаций «Горящие сердца СВОих» 0 В минувшие выходные на набережной ландшафтного парка «Мичуринское подгорье» состоялся Региональный фестиваль волонтёрских организаций «Горящие сердца СВОих». Организаторами мероприятия выступили Тамбовское региональное общественное движение социально-гуманитарной помощи «ЛИРА», региональное

Мичуринские ветераны отправили гуманитарную помощь и автомобиль УАЗ в зону СВО 0 В августе члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» вместе с волонтёрами движения «Фронт 68» организовали отправку очередной партии гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции.

Дело экс-ректора МичГАУ о хищении более 12 млн рублей передано в суд 0 Прокуратура Тамбовской области направила в суд уголовное дело в отношении бывших сотрудников Мичуринского государственного аграрного университета. Экс-ректор вуза Вадим Бабушкин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Его бывшие коллеги — Галина

В Тамбове изменили схему работы общественного транспорта 0 Администрация Тамбова объявила о масштабной оптимизации маршрутной сети. Изменения коснулись западных районов города. Полностью отменены четыре маршрута: автобус № 35 «Сенько – ОАО „Пигмент“», автобус № 46 «Магистральная – Островитянова», автобус № 48 «Сенько – Магистральная», троллейбус № 20

Учредителей «Завком-Инжиниринг» заподозрили в незаконном выводе за рубеж 42 млн рублей 0 Следственное управление УФСБ России по Тамбовской области выявило новый эпизод в расследовании уголовного дела о хищении бюджетных средств: учредители ООО «Завком-Инжиниринг» могут быть причастны к незаконному выводу валюты за границу.