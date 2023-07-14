Депутаты от КПРФ не поддержали утверждение отчёта главы администрации Тамбова за 2022 год Комментариев: 0



Фракция КПРФ выразила свое недовольство и проголосовала "Против" утверждения отчета, не признавая проделанную работу удовлетворительной. За утверждение отчета проголосовали депутаты от партии "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Родина".



Лидер фракции КПРФ в гордуме, Артем Александров, выступил с речью, поясняющей позицию коммунистов по этому вопросу. Он напомнил о многочисленных недостатках работы городской администрации в ключевых направлениях и проектах.



Особое внимание Александров уделил серьезным проблемам, вызванным поспешным присоединением территорий трех сельсоветов к городу. Ни экспертному сообществу, ни жителям не была предоставлена возможность достойно оценить все плюсы и минусы этого решения. В результате граждане столкнулись с проблемами в получении сельской ипотеки, увеличением очереди на получение льготных земельных участков и другими проблемами. Однако обещанное значительное увеличение финансирования не было осуществлено.



Кроме того, городские власти до сих пор не решили проблему Пригородного леса, который практически полностью исчез, и оставшиеся деревья продолжают вырубаться.



Коммунисты выразили сомнения в отношении объявленного среднего размера заработной платы в 43 тысячи рублей, утверждая, что это не соответствует действительности. В 2022 году реальный уровень доходов населения снизился, и фактическая зарплата в Тамбове едва достигает 30 тысяч рублей.



Качество реализации муниципальных программ в сфере городского хозяйства и ЖКХ вызывает серьезные сомнения. Например, проваленный проект "Дворы Тамбовщины" и недостаточно качественный ремонт дорог привлекают законные нарекания. При этом подрядчики не несут должной ответственности, их не включают в "черные списки", и не всегда требуют с них штрафных санкций, что приводит к новым нарушениям.



Отдельное внимание заслуживает вопрос развития электротранспорта. Отказ от использования тамбовских троллейбусов был результатом долгой политики передачи выгодных троллейбусных маршрутов коммерческому транспорту. Возможности сохранить тамбовские троллейбусы с использованием автономного транспорта и привлечения федеральных средств все еще есть.



Серьезные вопросы вызывает также качество планирования и реализации мероприятий в сфере ЖКХ. В прошлом году было обнаружено несколько случаев капитального ремонта домов, которые затем признавались аварийными на следующий год. Еще одной проблемой является перенос запланированного капитального ремонта многоквартирных домов, хотя состояние этих домов требовало немедленного вмешательства.



Принятие несбалансированного концессионного соглашения о водоснабжении и водоотведении привело к нехватке средств для реализации отдельных мероприятий, задержкам в работе и нарушению сроков их выполнения.



"На сегодняшний день проблема эффективности муниципального управления стала одной из главных задач, и ее решение имеет важное значение не только для отдельного города или района, но и для всей страны", - подвел итоги депутат Артем Александров. 14 июля прошло внеочередное заседание Тамбовской городской Думы, где глава администрации города Тамбова М.Ю. Косенков, представил свой отчет о проделанной работе в 2022 году.Фракция КПРФ выразила свое недовольство и проголосовала "Против" утверждения отчета, не признавая проделанную работу удовлетворительной. За утверждение отчета проголосовали депутаты от партии "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Родина".Лидер фракции КПРФ в гордуме, Артем Александров, выступил с речью, поясняющей позицию коммунистов по этому вопросу. Он напомнил о многочисленных недостатках работы городской администрации в ключевых направлениях и проектах.Особое внимание Александров уделил серьезным проблемам, вызванным поспешным присоединением территорий трех сельсоветов к городу. Ни экспертному сообществу, ни жителям не была предоставлена возможность достойно оценить все плюсы и минусы этого решения. В результате граждане столкнулись с проблемами в получении сельской ипотеки, увеличением очереди на получение льготных земельных участков и другими проблемами. Однако обещанное значительное увеличение финансирования не было осуществлено.Кроме того, городские власти до сих пор не решили проблему Пригородного леса, который практически полностью исчез, и оставшиеся деревья продолжают вырубаться.Коммунисты выразили сомнения в отношении объявленного среднего размера заработной платы в 43 тысячи рублей, утверждая, что это не соответствует действительности. В 2022 году реальный уровень доходов населения снизился, и фактическая зарплата в Тамбове едва достигает 30 тысяч рублей.Качество реализации муниципальных программ в сфере городского хозяйства и ЖКХ вызывает серьезные сомнения. Например, проваленный проект "Дворы Тамбовщины" и недостаточно качественный ремонт дорог привлекают законные нарекания. При этом подрядчики не несут должной ответственности, их не включают в "черные списки", и не всегда требуют с них штрафных санкций, что приводит к новым нарушениям.Отдельное внимание заслуживает вопрос развития электротранспорта. Отказ от использования тамбовских троллейбусов был результатом долгой политики передачи выгодных троллейбусных маршрутов коммерческому транспорту. Возможности сохранить тамбовские троллейбусы с использованием автономного транспорта и привлечения федеральных средств все еще есть.Серьезные вопросы вызывает также качество планирования и реализации мероприятий в сфере ЖКХ. В прошлом году было обнаружено несколько случаев капитального ремонта домов, которые затем признавались аварийными на следующий год. Еще одной проблемой является перенос запланированного капитального ремонта многоквартирных домов, хотя состояние этих домов требовало немедленного вмешательства.Принятие несбалансированного концессионного соглашения о водоснабжении и водоотведении привело к нехватке средств для реализации отдельных мероприятий, задержкам в работе и нарушению сроков их выполнения.- подвел итоги депутат Артем Александров.



