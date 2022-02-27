Артем Александров: «Снижение доходов достигло критических показателей» Комментариев: 0



Пятый год подряд реальные денежные доходы жителей города Тамбова снижаются. Сегодня доходы тамбовчан на 15% меньше, чем в 2016 году, тогда они были ниже среднероссийских на 16%, а сейчас — на 27%.



Ранее депутат вносил в администрацию города предложения и перечень вопросов, связанных с тем, как власти планируют решать проблему снижения доходов горожан, в том числе ведутся ли переговоры с региональными властями о дополнительных мерах поддержки или городские чиновники намерены привлечь инвестиции для создания новых рабочих мест с достойной зарплатой.



До настоящего момента ответа не последовало.



Александров считает, что без решения вопроса развития собственного производства и экономического потенциала, создания новых рабочих мест и в целом повышения качества жизни – нельзя победить бедность. На заседании Тамбовской городской Думы депутат Артем Александров поднял тему, что в текущих непростых условиях жители города и области ждут от властей реальных мер поддержки.Пятый год подряд реальные денежные доходы жителей города Тамбова снижаются. Сегодня доходы тамбовчан на 15% меньше, чем в 2016 году, тогда они были ниже среднероссийских на 16%, а сейчас — на 27%.Ранее депутат вносил в администрацию города предложения и перечень вопросов, связанных с тем, как власти планируют решать проблему снижения доходов горожан, в том числе ведутся ли переговоры с региональными властями о дополнительных мерах поддержки или городские чиновники намерены привлечь инвестиции для создания новых рабочих мест с достойной зарплатой.До настоящего момента ответа не последовало.Александров считает, что без решения вопроса развития собственного производства и экономического потенциала, создания новых рабочих мест и в целом повышения качества жизни – нельзя победить бедность.



