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Артем Александров: «Снижение доходов достигло критических показателей»

27 февраля 2022
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Артем Александров: «Снижение доходов достигло критических показателей»На заседании Тамбовской городской Думы депутат Артем Александров поднял тему, что в текущих непростых условиях жители города и области ждут от властей реальных мер поддержки.

Пятый год подряд реальные денежные доходы жителей города Тамбова снижаются. Сегодня доходы тамбовчан на 15% меньше, чем в 2016 году, тогда они были ниже среднероссийских на 16%, а сейчас — на 27%.

Ранее депутат вносил в администрацию города предложения и перечень вопросов, связанных с тем, как власти планируют решать проблему снижения доходов горожан, в том числе ведутся ли переговоры с региональными властями о дополнительных мерах поддержки или городские чиновники намерены привлечь инвестиции для создания новых рабочих мест с достойной зарплатой.

До настоящего момента ответа не последовало.

Александров считает, что без решения вопроса развития собственного производства и экономического потенциала, создания новых рабочих мест и в целом повышения качества жизни – нельзя победить бедность.
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