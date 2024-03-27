УФАС включило «Стинэк» в реестр недобросовестных поставщиков 0 УФАС Тамбовской области, в ответ на жалобу Дирекции благоустройства и озеленения, внесло ООО «Стинэк» в список недобросовестных поставщиков. Это решение было вызвано решением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда о расторжении контракта на работы по благоустройству сквера по улице

Прокуратура через суд обязала администрацию Тамбова снести аварийные дома 0 Прокуратура Октябрьского района города Тамбова сообщила, что через суд обязала администрацию снести аварийные дома.

Артем Александров: «Проблемы в сфере дорожного хозяйства требуют немедленного решения» 0 На заседании Тамбовской городской Думы, прошедшем 27 марта, был обсужден вопрос о состоянии дорог. Председатель комитета по ЖКХ и лидер фракции КПРФ Артём Александров, выразил озабоченность тем, что некоторые дорожные участки начинают разрушаться ещё в гарантийный период, вспомнив проблемы на

Поздравляем с юбилеем руководителя ММО ТО ООО «РСВА» И.И. Волкова 0 Сегодня свой юбилей отмечает Председатель Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» — Игорь Иванович Волков.

В Тамбове пока не утвердили план ремонта дорог 0 На очередном заседании Тамбовской городской Думы были внесены изменения в бюджет города на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Основные изменения касаются увеличения внебюджетного финансирования на 438 миллионов рублей. Из этой суммы 300 миллионов рублей будет направлено на формирование

«РКС-Тамбов» не успевает в срок отремонтировать коллектор на Набережной 0 Ремонт большого старого коллектора на набережной в Тамбове снова затягивается. Согласно заявлению «РКС-Тамбов», новый срок окончания работ намечен на конец 2024 года, с началом строительно-монтажных работ в апреле.

В области приняты новые правила содержания домашних животных 0 На территории Тамбовской области региональным департаментом ветеринарии были утверждены новые стандарты для содержания и выгула домашних животных в соответствии с федеральным законом «Об ответственном обращении с животными».

В Тамбовской области подвели итоги муниципальной реформы 0 Глава Тамбовской области Максим Егоров подвел итоги муниципальной реформы на оперативном совещании в Правительстве региона. В своем телеграм-канале он отметил, что Тамбовская область стала одним из первых регионов, которые реализовали такие масштабные преобразования в течение всего 2023 года.

Проект решения о концессии с «ОРЭС-Тамбов» снова отправили на доработку 0 Состоялось новое заседание комитетов Тамбовской городской Думы, где обсуждался проект решения о заключении концессионного соглашения с АО «ОРЭС-Тамбов», предполагающего передачу электросетевого хозяйства города в концессию без проведения конкурсных процедур.

В Тамбовский области потеплеет до +17 градусов 0 К концу недели в Тамбовской области ожидается потепление до +17 градусов.

В Тамбове отремонтируют исторический дом Феофила Свирчевского 0 В областном центре начался процесс ремонта усадьбы архитектора Феофила Свирчевского, объекта культурного наследия. В настоящее время вокруг фасадов исторического здания установлен забор, а также деревянные контрфорсы.

В Мичуринском округе построили новый газопровод 0 В Мичуринском муниципальном округе успешно завершилось строительство межпоселкового газопровода протяженностью 2,2 км, что позволит обеспечить жителей деревни Андреевки доступом к природному газу.

Тамбовских студентов временно перевели на дистант 0 В связи с терактом в Подмосковье и в целях усиления мер безопасности Министерство образования и науки Тамбовской области сообщило о временном переводе вузов, колледжей и организаций дополнительного образования для детей на дистанционный формат обучения.

Новая концессия в сфере электроснабжения Тамбова вызывает вопросы 0 В Тамбовской городской Думе ведутся обсуждения о заключении концессионного соглашения, направленного на модернизацию и развитие городской электросетевой инфраструктуры. На заседании, которое состоялось 21 марта, депутаты в сопровождении представителей компании «ОРЭС-Тамбов» провели осмотр

Тамбовские дороги рассыпаются после нескольких лет эксплуатации 0 Дороги в Тамбове быстро разрушаются всего за несколько лет эксплуатации, вызывая ежедневные жалобы жителей, особенно весной, когда их состояние ухудшается.

В Тамбовской области отменили массовые мероприятия после теракта в «Крокус Сити Холле» 0 Вчера в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Московской области, по предварительным сведениям, погибло 40 человек, пострадали более 100. Там произошла стрельба, здание оказалось охвачено пожаром.

В Мичуринском районе открыта мемориальная доска старшему лейтенанту Коршунову А.С. 0 21 марта 2024 г. на здании Мановицкого филиала МБОУ Новоникольской СОШ была открыта мемориальная доска старшему лейтенанту Коршунову Андрею Сергеевичу.

ТЦ «Студенец» в Тамбове продают за 485 млн рублей 0 Вчера, 21 марта, на площадке «Авито» появилось объявление о продаже коммерческой недвижимости — торгового центра «Студенец». Четырёхэтажное здание общей площадью 8 664 квадратных метра владелец намерен продать за 485 миллионов рублей.

РСХБ рассказал об условиях поддержки АПК Тамбовщины в 2024 году 0 Заместитель директора Тамбовского регионального филиала Россельхозбанка Елена Салущева рассказала об условиях и объемах поддержки агропромышленного комплекса в 2024 году на IV международной научно-практической конференции по современному состоянию и перспективам развития культуры жимолости.

Юрий Зарапин получил 3,5 года колонии 0 Суд вынес приговор бывшему заместителю главы администрации Тамбова Юрию Зарапину, отправив его в колонию на срок 3,5 лет. Заседание по делу состоялось сегодня, 22 марта, в зале Ленинского районного суда, и приговор был озвучен в 11:00.