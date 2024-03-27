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В области приняты новые правила содержания домашних животных
27 марта 2024
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На территории Тамбовской области региональным департаментом ветеринарии были утверждены новые стандарты для содержания и выгула домашних животных в соответствии с федеральным законом «Об ответственном обращении с животными».
Согласно внесенным изменениям, в частных домовладениях собаки, за исключением мелких пород и собак-проводников, должны содержаться только на привязи или в вольере. Однако предусмотрены исключения для дворов, где присутствует надежное ограждение, не позволяющее животному выходить на улицу. Запрещается держать питомцев на балконах, лоджиях, подвалах, чердаках и в подъездах, а также умерщвлять домашних животных без особых показаний к этому.
Выгуливать животных разрешено только на поводке или в переноске. Для собак обязательным является поводок длиной не более 1,5 метров и намордник, за исключением щенков до трех месяцев и мелких пород с короткой мордой. Детям до 14 лет запрещается выгуливать собак, входящих в перечень потенциально опасных.
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