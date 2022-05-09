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Тамбовчане могут бесплатно привить собак и кошек от бешенства
Сегодня, 09:52
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С 11 мая Тамбовская городская станция по борьбе с болезнями животных проводит акцию по бесплатной вакцинации домашних животных. Вакцинацию проводят ветеринары в составе мобильных бригад в понедельник, среду и пятницу на удобных для горожан площадках с 17:00 до 18:00.
Сегодня акция проходит на следующих площадках:
- улица Астраханская (между дом 187 и дом 181а, МЖК)
- улица Южная, дом 68 (около детской библиотеки)
Более подробную информацию можно получить на сайте городской станции.
Фото: pixabay.com
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