В Мичуринском округе открыли мемориальную доску в память о погибшем участнике СВО Ярославе Елфимове Комментариев: 0



Одним из знаковых событий стало торжественное открытие мемориальной доски младшему лейтенанту Ярославу Сергеевичу Елфимову у здания Мановицкого филиала Новоникольской средней школы. Уроженец села Мановицы, Ярослав родился в 1991 году, учился в местной школе, после чего в 2009 году прошёл срочную службу в ракетных войсках стратегического назначения, где был начальником расчета зенитных самоходных установок. После армии он трудился в строительной бригаде, а летом 2023 года подписал контракт с Вооружёнными силами РФ.



Служил в составе воинской части № 84130 и принимал участие в боевых действиях на территории Украины. 10 апреля 2024 года младший лейтенант Елфимов погиб при выполнении боевого задания. За проявленную отвагу и доблесть он был посмертно удостоен ордена Мужества и медали «За храбрость» II степени.



Церемония собрала родных героя, учащихся и педагогов школы, представителей администрации округа, духовенства, патриотических клубов и ветеранских организаций. Со словами соболезнования к присутствующим обратились начальник управления образования округа А.А. Трошина и ветеран боевых действий в Афганистане И.М. Хрулев. Они призвали молодёжь хранить память о тех, кто ценой своей жизни защищал будущее поколения.



Открыть мемориальную доску выпала честь родителям Ярослава — Раисе Романовне и Сергею Витальевичу. После открытия участники церемонии возложили цветы, почтили память погибшего минутой молчания, а настоятель местного храма отец Павел отслужил панихиду по всем павшим воинам — как Великой Отечественной войны, так и современных конфликтов.



Проведение мероприятия стало возможным благодаря поддержке гранта в форме субсидии из бюджета Тамбовской области (соглашение № 75 от 04.09.2024 г.). Местное отделение ветеранской организации намерено и впредь продолжать работу, чтобы подвиги всех героев навсегда остались в людской памяти. В праздничные майские дни в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области состоялось открытие новых мемориальных досок в память о воинах, павших в ходе специальной военной операции. Эти мероприятия стали частью патриотической и мемориальной работы, которую активно ведёт местное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» при поддержке муниципальных властей.Одним из знаковых событий стало торжественное открытие мемориальной доски младшему лейтенанту Ярославу Сергеевичу Елфимову у здания Мановицкого филиала Новоникольской средней школы. Уроженец села Мановицы, Ярослав родился в 1991 году, учился в местной школе, после чего в 2009 году прошёл срочную службу в ракетных войсках стратегического назначения, где был начальником расчета зенитных самоходных установок. После армии он трудился в строительной бригаде, а летом 2023 года подписал контракт с Вооружёнными силами РФ.Служил в составе воинской части № 84130 и принимал участие в боевых действиях на территории Украины. 10 апреля 2024 года младший лейтенант Елфимов погиб при выполнении боевого задания. За проявленную отвагу и доблесть он был посмертно удостоен ордена Мужества и медали «За храбрость» II степени.Церемония собрала родных героя, учащихся и педагогов школы, представителей администрации округа, духовенства, патриотических клубов и ветеранских организаций. Со словами соболезнования к присутствующим обратились начальник управления образования округа А.А. Трошина и ветеран боевых действий в Афганистане И.М. Хрулев. Они призвали молодёжь хранить память о тех, кто ценой своей жизни защищал будущее поколения.Открыть мемориальную доску выпала честь родителям Ярослава — Раисе Романовне и Сергею Витальевичу. После открытия участники церемонии возложили цветы, почтили память погибшего минутой молчания, а настоятель местного храма отец Павел отслужил панихиду по всем павшим воинам — как Великой Отечественной войны, так и современных конфликтов.Проведение мероприятия стало возможным благодаря поддержке гранта в форме субсидии из бюджета Тамбовской области (соглашение № 75 от 04.09.2024 г.). Местное отделение ветеранской организации намерено и впредь продолжать работу, чтобы подвиги всех героев навсегда остались в людской памяти.



