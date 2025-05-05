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В Мичуринске открыли мемориальную доску герою СВО Роману Скляренко
Вчера, 13:49
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3 мая 2025 года у здания начальной школы МБОУ СОШ № 1 в городе Мичуринске состоялась церемония открытия мемориальной доски участнику специальной военной операции Роману Юрьевичу Скляренко. Памятное мероприятие прошло при участии родных, педагогов, школьников, представителей администрации, духовенства и ветеранов боевых действий.
Роман Скляренко родился в 1994 году в Мичуринске, начал обучение в школе № 1, а затем продолжил образование в Кронштадтском морском кадетском корпусе. Высшее военное образование он получил в Новосибирском военном институте имени И.К. Яковлева войск Национальной гвардии. После выпуска проходил службу на Кавказе.
За службу Родине Роман был награждён медалью «За доблесть» и знаком отличия «За храбрость». 3 мая 2024 года он героически погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО. Посмертно награждён орденом Мужества.
Церемонию открыл заместитель главы администрации Мичуринска Ольга Мосолова, слова благодарности семье героя выразила директор школы Татьяна Рюмина. Освящение мемориальной доски провёл клирик Боголюбского кафедрального собора иерей Илия Бундзяк.
В мероприятии приняли участие ветераны Мичуринского отделения Союза ветеранов Афганистана: В.М. Савенков, Т.Б. Хайрадзе, В.М. Воротников, А.Ф. Пугачев и И.М. Хрулёв. Открытие мемориала стало возможным благодаря субсидии из бюджета Тамбовской области (соглашение № 75 от 04.09.2024 г.).
Память Романа Скляренко почтили минутой молчания. Его имя навсегда останется в сердцах земляков как символ мужества, верности долгу и любви к Родине.
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