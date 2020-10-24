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На горячую линию по теплоснабжению поступило более 500 звонков
Сегодня в городе Тамбове завершаются пуско-наладочные работы в рамках отопительного сезона 2020-2021 гг. По состоянию на пятницу без тепла оставались 119 домов.
Для приема жалоб и обращений горожан действует горячая линия, на нее поступило более 500 звонков. Подготовительные работы проводились и в минувшие выходные. Ремонтные мероприятия будут вестись в круглосуточном режиме.
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Сегодня во время видеоконференции с участием полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Игоря Щеглова был представлен новый главный федеральный инспектор по Тамбовской области Владимир Пригорнев.
Сегодня в городе Тамбове завершаются пуско-наладочные работы в рамках отопительного сезона 2020-2021 гг. По состоянию на пятницу без тепла оставались 119 домов.
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