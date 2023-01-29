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Прямая линия с Максимом Егоровым пройдет 15 февраля
Сегодня, 09:21
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15 февраля в 18.00 пройдет «Прямая линия с Максимом Егоровым». С 31 января по 15 февраля тамбовчане могут направить вопросы Главе региона.
Задать вопрос можно любым удобным способом:
— по телефону «горячей линии» 8 800 101 8643 звонок бесплатный;
— на личных страницах Главы Тамбовской области Максима Егорова под соответствующими постами:
https://ok.ru/mbegorov
https://vk.com/mbegorov
— в официальной группе администрации Тамбовской области в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/tambovgov;
— в официальных группах Центра управления регионом в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/tsur68;
— на портале госуслуг.
Максим Егоров рассмотрит все поступившие вопросы и предложения.
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