Ветеран Николай Артёмов претендует на победу в проекте «Герои Тамбовщины» Комментариев: 0



Одним из финалистов стал ветеран боевых действий Николай Артёмов. Он принимал участие в СВО с февраля 2022 года, а уже через два месяца после начала боевой командировки получил серьёзное ранение. Однако, несмотря на травму, Артёмов не оставил службу народу: за проявленные мужество и отвагу он удостоен ряда боевых наград.



Сегодня Николай трудится в военно-социальном центре, где оказывает поддержку тем, кто только возвращается с фронта. Он помогает бойцам и их семьям оформлять положенные льготы, компенсации и решать социальные вопросы. Кроме того, ветеран намерен баллотироваться в городскую Думу, чтобы представлять интересы военнослужащих и ветеранов на законодательном уровне.



Артёмов подчёркивает, что участие в проекте «Герои Тамбовщины» для него — это возможность не только проявить себя, но и продолжить служение обществу в новой роли. Как признался сам участник, он подал заявку, едва узнав о старте инициативы. Теперь судьбу его участия решит итоговое собеседование. 25 июня в Тамбовской области станут известны окончательные результаты регионального кадрового проекта «Герои Тамбовщины». По итогам отборочных этапов в финальное собеседование прошли 182 участника. Это не только действующие участники специальной военной операции, но и те, кто уже завершил службу, но продолжает активно работать на благо общества.Одним из финалистов стал ветеран боевых действий Николай Артёмов. Он принимал участие в СВО с февраля 2022 года, а уже через два месяца после начала боевой командировки получил серьёзное ранение. Однако, несмотря на травму, Артёмов не оставил службу народу: за проявленные мужество и отвагу он удостоен ряда боевых наград.Сегодня Николай трудится в военно-социальном центре, где оказывает поддержку тем, кто только возвращается с фронта. Он помогает бойцам и их семьям оформлять положенные льготы, компенсации и решать социальные вопросы. Кроме того, ветеран намерен баллотироваться в городскую Думу, чтобы представлять интересы военнослужащих и ветеранов на законодательном уровне.Артёмов подчёркивает, что участие в проекте «Герои Тамбовщины» для него — это возможность не только проявить себя, но и продолжить служение обществу в новой роли. Как признался сам участник, он подал заявку, едва узнав о старте инициативы. Теперь судьбу его участия решит итоговое собеседование.



