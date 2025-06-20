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Ветеран из Тамбовской области принял участие в модном показе в Эрмитаже
Вчера, 08:45
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Николай Артёмов, ветеран специальной военной операции из Тамбовской области, стал участником гала-показа адаптивной одежды, прошедшего 18 июня в Государственном Эрмитаже. Мероприятие стало финалом Международного конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях» и частью культурной программы «Петербургские сезоны», организованной в рамках ПМЭФ-2025.
Николай вышел на подиум в повседневном образе, специально адаптированном с учётом практичности и комфорта. Один из примеров — боковые молнии на брюках, облегчающие процесс одевания для людей с ограничениями подвижности.
— Для меня это был новый опыт. Я и не ожидал, что адаптивная мода может быть представлена так достойно. Для меня она — это свобода быть собой. И мы это показали всей стране, — поделился впечатлениями Артёмов.
Конкурс и показ стали важным шагом в развитии темы инклюзивной моды, демонстрируя, что одежда может быть одновременно функциональной, стильной и доступной. Участие таких людей, как Николай Артёмов, придаёт этим проектам особую силу и подлинность.
Фото тг-канала Защитники Отечества
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