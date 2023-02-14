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В Музейно-выставочном центре региона презентуют новый проект
Сегодня, 10:09
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В Музейно-выставочном центре региона стартует историко-краеведческий проект «Герои Тамбовщины: Равнение на подвиг», посвященный Дню Героев Тамбовской области. Презентация проекта состоится сегодня в 14 часов. Она начнётся с представления новой музейной экспозиции в честь воинов-земляков, особо отличившихся в специальной военной операции.
В рамках проекта ежедневно для посетителей Музейно-выставочного центра будут проводиться тематические и обзорные экскурсии, военно-исторические мероприятия, объединенные рубрикой «Подвиг тамбовских героев в батальной живописи и скульптуре, в музейных витринах и на телеэкране».
21 февраля в Музейно-выставочном центре Тамбовской области пройдёт военно-историческое обозрение «Герои-тамбовцы – в битве за Сталинград» и представление новой экспозиции «Непокоренный Сталинград».
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