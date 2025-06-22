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Суд снова приостановил дело экс-депутата Берстенёва

Сегодня, 11:07
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Суд снова приостановил дело экс-депутата БерстенёваЛенинский районный суд Тамбова 22 мая в очередной раз приостановил уголовное дело против бывшего депутата городской Думы и экс-директора строительной компании «Элитстрой» Геннадия Берстенёва. Согласно материалам судебной картотеки, причиной стало наличие у подсудимого психического расстройства или иного серьёзного заболевания, мешающего его участию в процессе.

Это уже седьмая приостановка разбирательства с момента старта слушаний в июне 2022 года. За два года суд назначил более 60 заседаний, однако ни одно из них не было доведено до логического завершения — часть отменяли по техническим причинам, часть — из-за неявки обвиняемого, потерпевших или свидетелей.

Берстенёв проходит обвиняемым по части 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Речь идёт о строительстве многоквартирного дома на улице Коммунальной, 46. Дольщики так и не получили обещанное жильё. Позже компенсации им выплатил Фонд развития территорий, однако многие вопросы по-прежнему остаются нерешёнными.

Особую трагичность делу придал случай, произошедший в 2022 году, когда в зале суда скончался один из активных участников процесса, дольщик Олег Исаев, незадолго до возобновления слушаний.

Несмотря на заявленные проблемы со здоровьем, Геннадий Берстенёв не избегает публичных мероприятий. За последние годы он неоднократно появлялся на городских праздниках, школьных линейках и официальных церемониях. При этом на нём был пиджак с депутатским значком, хотя он лишился мандата несколько лет назад.

Берстенёв по-прежнему сохраняет звание Почётного гражданина Тамбова, присуждённое в 2017 году. Формально отозвать это звание можно лишь при наличии вступившего в силу обвинительного приговора — чего, в связи с постоянными отсрочками, пока не произошло. Интересно, что в тот же год почётное звание было присвоено и ветерану Великой Отечественной войны Илье Вокину.

Фото: ПроТамбов
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Суд снова приостановил дело экс-депутата Берстенёва

Сегодня, 11:07
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