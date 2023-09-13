Обвиняемый Берстенёв не является в суд из-за «болезни», но посещает городские мероприятия Комментариев: 0



Издание напоминает, что Геннадий Берстенёв обвиняется в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) в связи со строительством девятиэтажного здания на Коммунальной, 46. Ранее дело было закрыто из-за истечения сроков давности. Новое рассмотрение дела было возобновлено после усилий прокуратуры и Олега Исаева, обманутого дольщика, который ушел из жизни прямо в зале суда в конце мая прошлого года. По словам близких Исаева, его смерть была частично вызвана многолетними судебными разбирательствами и бесконечными визитами в кабинеты чиновников.



С тех пор дело не двигается с мертвой точки. Судебные заседания переносятся уже более десяти раз, и в четвертый раз оно приостановлено. Также появилась информация о возможном взыскании значительной суммы денег в пользу обманутых дольщиков. Станислав Агапов, конкурсный управляющий банкротящейся компании «Элитстрой», обратился с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, связанных с строительством проблемного многоквартирного дома. Среди них - бывший депутат.



Замечательно, что, несмотря на свое отсутствие на судебных заседаниях по состоянию здоровья, Геннадий Берстенёв активно участвует в общественных мероприятиях. Например, 13 сентября «Почетный гражданин Тамбова» почтил память первого мэра города, Валерия Коваля, и возложил цветы на его могилу. А 1 сентября, вместе с депутатами и чиновниками, он поздравлял учеников, учителей и родителей 6-го лицея с Днем знаний. Следует отметить, что Геннадий Берстенёв уже несколько лет не является депутатом, но на подобных мероприятиях он по-прежнему носит депутатский значок. Производство по делу бывшего депутата и «Почетного гражданина города Тамбова» Геннадия Берстенева снова приостановлено на неопределенный срок, сообщает «ПроТамбов». Причиной этого являются «психические расстройства или серьезные заболевания, исключающие возможность явки подсудимого».Издание напоминает, что Геннадий Берстенёв обвиняется в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) в связи со строительством девятиэтажного здания на Коммунальной, 46. Ранее дело было закрыто из-за истечения сроков давности. Новое рассмотрение дела было возобновлено после усилий прокуратуры и Олега Исаева, обманутого дольщика, который ушел из жизни прямо в зале суда в конце мая прошлого года. По словам близких Исаева, его смерть была частично вызвана многолетними судебными разбирательствами и бесконечными визитами в кабинеты чиновников.С тех пор дело не двигается с мертвой точки. Судебные заседания переносятся уже более десяти раз, и в четвертый раз оно приостановлено. Также появилась информация о возможном взыскании значительной суммы денег в пользу обманутых дольщиков. Станислав Агапов, конкурсный управляющий банкротящейся компании «Элитстрой», обратился с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, связанных с строительством проблемного многоквартирного дома. Среди них - бывший депутат.Замечательно, что, несмотря на свое отсутствие на судебных заседаниях по состоянию здоровья, Геннадий Берстенёв активно участвует в общественных мероприятиях. Например, 13 сентября «Почетный гражданин Тамбова» почтил память первого мэра города, Валерия Коваля, и возложил цветы на его могилу. А 1 сентября, вместе с депутатами и чиновниками, он поздравлял учеников, учителей и родителей 6-го лицея с Днем знаний. Следует отметить, что Геннадий Берстенёв уже несколько лет не является депутатом, но на подобных мероприятиях он по-прежнему носит депутатский значок.



