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Обвиняемый Берстенёв не является в суд из-за «болезни», но посещает городские мероприятия
Производство по делу бывшего депутата и «Почетного гражданина города Тамбова» Геннадия Берстенева снова приостановлено на неопределенный срок, сообщает «ПроТамбов». Причиной этого являются «психические расстройства или серьезные заболевания, исключающие возможность явки подсудимого».
Издание напоминает, что Геннадий Берстенёв обвиняется в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) в связи со строительством девятиэтажного здания на Коммунальной, 46. Ранее дело было закрыто из-за истечения сроков давности. Новое рассмотрение дела было возобновлено после усилий прокуратуры и Олега Исаева, обманутого дольщика, который ушел из жизни прямо в зале суда в конце мая прошлого года. По словам близких Исаева, его смерть была частично вызвана многолетними судебными разбирательствами и бесконечными визитами в кабинеты чиновников.
С тех пор дело не двигается с мертвой точки. Судебные заседания переносятся уже более десяти раз, и в четвертый раз оно приостановлено. Также появилась информация о возможном взыскании значительной суммы денег в пользу обманутых дольщиков. Станислав Агапов, конкурсный управляющий банкротящейся компании «Элитстрой», обратился с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, связанных с строительством проблемного многоквартирного дома. Среди них - бывший депутат.
Замечательно, что, несмотря на свое отсутствие на судебных заседаниях по состоянию здоровья, Геннадий Берстенёв активно участвует в общественных мероприятиях. Например, 13 сентября «Почетный гражданин Тамбова» почтил память первого мэра города, Валерия Коваля, и возложил цветы на его могилу. А 1 сентября, вместе с депутатами и чиновниками, он поздравлял учеников, учителей и родителей 6-го лицея с Днем знаний. Следует отметить, что Геннадий Берстенёв уже несколько лет не является депутатом, но на подобных мероприятиях он по-прежнему носит депутатский значок.
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Производство по делу бывшего депутата и «Почетного гражданина города Тамбова» Геннадия Берстенева снова приостановлено на неопределенный срок, сообщает «ПроТамбов». Причиной этого являются «психические расстройства или серьезные заболевания, исключающие возможность явки подсудимого».
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