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Скандального застройщика «Элитстрой» банкротят
Сегодня, 12:32
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Арбитражный суд Тамбовской области начал процесс по банкротству строительной компании ООО «Элитстрой», которая должна была еще в 2017 года ввести в эксплуатацию многоквартирный дом по ул. Коммунальная, 46.
Напомним, что владельцем ООО «Элитстрой» долгое время был депутат Тамбовской городской Думы от партии «Единая Россия», Почётный гражданин Тамбова Геннадий Берстенёв. Когда застройщик не смог сдать вовремя объект, а дольщики перешли в статус обманутых, Берстенёв переоформил «Элитстрой» на других людей.
Обманутые дольщики поднимали вопрос о снятии звания Почетный гражданин города с Геннадия Берстенева, но депутаты фракции «Единая Россия» не поддержали позицию дольщиков на заседании комиссии по этике.
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