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Почетный гражданин Тамбова окажется на скамье подсудимых
Вчера, 14:34
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Утверждено обвинительное заключение в отношении Почетного гражданина города Тамбова, бывшего директора ЗАО «Элитстрой» Геннадия Берстенева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ.
Проверка установила: в 2015 году гендиректор «Элитстроя», являющийся учредителем и гендиректором ИСК ООО «Сигма-С», а также соучредителями этих организаций, заключил заведомо фиктивный договор на участие в долевом строительстве девятиэтажного жилого дома, а также торгово-офисного здания по адресу ул. Коммунальная, 46.
В результате противоправных действий условия договоров долевого участия выполнены не были, многоквартирный жилой дом № 46 по ул. Коммунальная не сдан в эксплуатацию до настоящего момента, а денежные средства дольщиков в размере свыше 80 млн рублей были похищены.
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