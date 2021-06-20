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Возбуждено новое уголовное дело по строительству дома по ул. Коммунальной, 46
Сегодня, 15:05
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По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества при строительстве дома № 46 по ул. Коммунальной г. Тамбова по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 159 УК РФ.
Установлено, что в 2015 году генеральным директором ЗАО «Элитстрой» Геннадием Берстеневым, являющимся также учредителем общества и генеральным директором ИСК ООО «Сигма-С», и гражданами-соучредителями указанных организаций, заключен заведомо фиктивный договор на участие в строительстве многоквартирного жилого дома, а также торгово-офисных помещений с целью приобретения долей в двухэтажном торгово-офисном здании, без намерения его исполнения в части оплаты.
Оплата денежных средств по указанному договору на расчетный счет застройщика не поступала. Частичная оплата, поступившая от ИСК ООО «Сигма-С», была израсходована на иные цели не связанные со строительством жилого дома.
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