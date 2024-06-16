Обвиняемый по уголовной статье экс-депутат посещает городские мероприятия в качестве почётного гостя Комментариев: 0



Несмотря на официальные заявления о болезни, Берстенёв активно участвовал в городских мероприятиях в качестве почётного гостя. В период своей «болезни» он участвовал в возложении цветов на могилу первого мэра города Валерия Коваля, поздравлял с Днем знаний учащихся, педагогов и родителей 6-го лицея и участвовал в церемонии вручения свидетельств на городскую Доску Почета. Он также вручал знак «Волонтер года» молодым активистам. Эти действия вызвали возмущение среди жителей города, которые не понимают, почему обвиняемого в серьёзных преступлениях продолжают приглашать на официальные мероприятия.



Сейчас Берстенёв не ссылается на болезнь, но заседания по его делу откладываются из-за неявки свидетелей и потерпевших. Обманутые дольщики, получившие выплаты за жильё, не проявляют интереса к процессу. Некоторые потерпевшие не могут дать показания из-за смерти. Берстенёв обвиняется в злоупотреблении полномочиями при строительстве девятиэтажки на улице Коммунальной, 46. Дом должны были сдать весной 2017 года, но он до сих пор не достроен.



Ранее дело против Берстенёва закрыли из-за истечения сроков давности. Новое рассмотрение добился обманутый дольщик Олег Исаев совместно с прокуратурой. Исаев умер в зале суда в мае 2022 года, вероятно, из-за стресса, связанного с судебными разбирательствами и долгими походами по кабинетам чиновников.



Обвиняемый остаётся почётным гражданином Тамбова, что вызывает недовольство среди горожан, учитывая тяжесть обвинений и затянутость судебного процесса.



Фото: администрация города Тамбова 17 июня в Ленинском городском суде Тамбова состоялось очередное заседание по уголовному делу бывшего депутата Тамбовской городской Думы Геннадия Берстенёва, обвиняемого по ч.1 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями), - сообщает «ПроТамбов». Дело рассматривается уже два года, но часто откладывается по разным причинам. В конце ноября 2022 года производство было приостановлено почти на полгода из-за тяжёлой болезни подсудимого. Заседания возобновились лишь в мае 2023 года, однако спустя месяц производство вновь приостановили по той же причине.Несмотря на официальные заявления о болезни, Берстенёв активно участвовал в городских мероприятиях в качестве почётного гостя. В период своей «болезни» он участвовал в возложении цветов на могилу первого мэра города Валерия Коваля, поздравлял с Днем знаний учащихся, педагогов и родителей 6-го лицея и участвовал в церемонии вручения свидетельств на городскую Доску Почета. Он также вручал знак «Волонтер года» молодым активистам. Эти действия вызвали возмущение среди жителей города, которые не понимают, почему обвиняемого в серьёзных преступлениях продолжают приглашать на официальные мероприятия.Сейчас Берстенёв не ссылается на болезнь, но заседания по его делу откладываются из-за неявки свидетелей и потерпевших. Обманутые дольщики, получившие выплаты за жильё, не проявляют интереса к процессу. Некоторые потерпевшие не могут дать показания из-за смерти. Берстенёв обвиняется в злоупотреблении полномочиями при строительстве девятиэтажки на улице Коммунальной, 46. Дом должны были сдать весной 2017 года, но он до сих пор не достроен.Ранее дело против Берстенёва закрыли из-за истечения сроков давности. Новое рассмотрение добился обманутый дольщик Олег Исаев совместно с прокуратурой. Исаев умер в зале суда в мае 2022 года, вероятно, из-за стресса, связанного с судебными разбирательствами и долгими походами по кабинетам чиновников.Обвиняемый остаётся почётным гражданином Тамбова, что вызывает недовольство среди горожан, учитывая тяжесть обвинений и затянутость судебного процесса.Фото: администрация города Тамбова



