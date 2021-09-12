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Обманутые дольщики вышли с пикетами
Сегодня, 11:01
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13 сентября обманутый дольщик по ул. Коммунальной, 46 Олег Исаев пикетировал администрацию города Тамбова, Тамбовской области и городской штаб «Единой России» с плакатами: «Коммунальная, 46 не строится!!! Губернатор Никитин А.В., отвечайте за того, кому разрешили строить!!!».
Многоквартирный дом на Коммунальной, 46 не достраивается вот уже 5 лет. Сдать дом планировали в апреле 2017, однако этого не случилось. Возбуждено несколько уголовных дел.
Дольщики намерены повторно выйти на пикеты в ближайшее время.
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