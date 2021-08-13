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Обманутые дольщики с ул. Коммунальная, 46 требуют достроить дом
Сегодня, 09:53
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Обманутые дольщики с Коммунальной, 46 города Тамбова снова обратились к прокурору Тамбовской области. По словам заявителей, они постоянно сталкиваются с бездействием, препятствием или введением в заблуждение со стороны органов исполнительной власти. При этом по поручению Президента РФ органы исполнительной власти субъектов РФ обязаны не просто разработать «дорожные карты» по достройке проблемных объектов, но и реализовывать их в срок.
По информации обманутых дольщиков, на данный момент у них 7 дорожных карт, а работы на долгострое не завершены с 2017 года.
Личное вмешательство прокурора Тамбовской области поможет получить жилье, считают обманутые дольщики.
В настоящее время возбуждено три уголовных дела связанных со строительством дома № 46 по ул. Коммунальная.
Фото: Светлана Акулинина
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