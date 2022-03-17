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» » Суд прекратил уголовное дело в отношении Геннадия Берстенева

Суд прекратил уголовное дело в отношении Геннадия Берстенева

Вчера, 09:22
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Суд прекратил уголовное дело в отношении Геннадия Берстенева В связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ООО «Элитстрой» Геннадия Берстёнева, которого обвиняли по ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» при строительстве многоквартирного дома № 46 по ул. Коммунальная.

В результате преступных действий руководителя фирмы застройщика, общество не выполнило условия договоров с дольщиками о передаче многоэтажки до апреля 2017 года.
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