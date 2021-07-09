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Суд прекратил уголовное дело в отношении Александра Боброва
Вчера, 17:48
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Вначале июля Ленинский районный суд города Тамбова прекратил уголовное дело в отношении бывшего главы администрации города Тамбова Александра Боброва, которого обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении (ч. 1 ст. 285, ч. 1. ст. 286 УК РФ). Основание – истечение сроков давности уголовного преследования.
Александр Бобров был фигурантом дела, связанного с незаконной сдаче в аренду нескольких земельных участков. Согласно обвинительному заключению, у Боброва А.Ф. в апреле 2014-го года возник преступный умысел, направленный на использование своих служебных полномочий в корыстных целях в пользу компании родственников.
Фото – «ПроТамбов»
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