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Начался новый суд над Александром Бобровым
Сегодня, 09:28
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Вчера в Ленинском районном суде города Тамбова состоялось первое судебное заседание по новому уголовному делу в отношении бывшего главы администрации города Тамбова Александра Боброва.
Александр Бобров обвиняется по ч.1 ст. 285 и ч.1 ст. 286 УК РФ. В зале суда шла речь о незаконной сдаче в аренду нескольких земельных участков своим родственникам, - сообщает «ПроТамбов».
Согласно обвинительному заключению, у Боброва А.Ф. в апреле 2014-го года возник преступный умысел, направленный на использование своих служебных полномочий в корыстных целях в пользу компании ООО «Единая тепло-энергосервисная компания», единственным учредителем которой являлась жена Боброва, а гендиректором — её родной брат.
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