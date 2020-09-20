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Дело по Александру Боброва направлено на новое рассмотрение

Сегодня, 09:39
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Дело по Александру Боброва направлено на новое рассмотрение Второй кассационный суд принял решение отправить уголовное дело в отношении бывшего главы администрации города Тамбова Александра Боброва на новое рассмотрение.

Постановлением Ленинского районного суда г. Тамбова от 23 января 2020 года прекращено производство по уголовному делу в отношении Александра Боброва, совершившего преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 286 УК РФ, и Макарова., совершившего преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 201 УК РФ, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы кассационного представления, поступивших возражений, судебная коллегия по уголовным делам отменила указанное судебное постановление по следующим основаниям.

Суд первой инстанции, вопреки требованиям уголовно-процессуального закона, постановлением о прекращении уголовного дела подменил приговор суда, фактически признал подсудимых невиновными в инкриминируемых преступлениях, что недопустимо.

Фото: Юлия Новикова
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