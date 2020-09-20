32 школы и 7 садов частично переведены на дистанционное обучение 0 В Тамбовской области уже 32 школы и 7 садов частично переведены на дистанционное обучение.

В ДТП под Тамбовом погибло три человека 0 В 06.40 22.09.2020 г. в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Тамбовской области от оперативного дежурного ДДС области, поступила информация о ДТП, произошедшем в Тамбовском районе на 192 км трассы Р-193 «Тамбов - Воронеж», вблизи н.п. Орловка.

Дело по Александру Боброва направлено на новое рассмотрение 0 Второй кассационный суд принял решение отправить уголовное дело в отношении бывшего главы администрации города Тамбова Александра Боброва на новое рассмотрение.

ФК «Тамбов» проиграл «Локомотиву» 0 В восьмом туре на стадионе «РЖД Арена» в Москве встретились ФК «Тамбов» проиграл «Локомотиву».

При Александре Никитине население Тамбовской области сократилось на 50 тысяч человек 0 Сегодня, 21 сентября, в Тамбове прошла церемония вступления Александра Никитина в должность главы региона.

Сегодня Александр Никитин вступит в должность 0 Сегодня состоится церемония вступления в должность главы администрации Тамбовской области Александра Никитина. Все желающие смогут наблюдать за ней в режиме онлайн на официальный сайт администрации области.

В Тамбове прошла акция под девизом: «Никитин – не наш губернатор!» 0 19 сентября в городе Тамбове на площади у памятника Зое Космодемьянской прошло собрание, организованное местным отделением КПРФ, на котором были обсуждены вопросы, связанные с итогами выборов главы администрации Тамбовской области.

Александр Никитин потерял 30% на выборах в Тамбове 0 В 2020 году действующий Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин во второй раз победил на выборах, но уровень его поддержки заметно снизился. Сильнее всего рейтинг Никитина упал в Тамбове.

Жители Покровки готовы защищать живой цепью детскую площадку 0 На месте детской площадки в селе Покрово-Пригородное под Тамбовом хотят построить магазин «Магнит». Речь идёт об участке в районе дома №378 по улице Советской (рядом с кафе «Эдем»).

Депутаты хотят ввести штрафы за попрошайничество 0 На ближайшем заседании Тамбовской областной Думы будет рассмотрен законопроект об административной ответственности за попрошайничество.

В Тамбовской области в жилых домах ограничат продажу алкоголя 0 Федеральный центр наделяет субъекты полномочиями по ограничению (вплоть до запрета) розничной продажи алкогольной продукции объектами общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях.

Будущее Максима Косенкова в федеральной политике 0 Для Максима Косенкова победа «Родины» на выборах в Тамбовскую городскую Думу — это шанс укрепиться в федеральной политике. К следующим федеральным выборам Косенков может рассчитывать на кресло главы администрации Тамбовской области или депутата Государственной Думы.

На пять дней частично перекроют улицу Астраханскую в Тамбове 0 Из-за ремонта сетей водоотведения в городе Тамбове на пять дней с 21 по 25 сентября будет перекрыто движение по ул. Астраханская. В частности движение ограничат по проезду с односторонним движением со стороны домов 173/4 и 173, корпус 1.

Тамбовская область в качестве рабочей силы будет привлекать китайцев 0 Межведомственная комиссия одобрила заявку Тамбовской области о потребности работодателей в привлечении иностранной рабочей силы. На следующий год планируется привлечь 157 иностранных работников, прежде всего специалистов из Вьетнама и Китая.

В Рассказово завершились работы первого этапа реконструкции канализационного коллектор 0 В городе Рассказово по ул. Пролетарская завершен первый этап реконструкции канализационного коллектор протяженностью 4862 метра.

Цифровые избирательные участки на выборах губернатора Тамбовской области 0 По итогам голосования на цифровых избирательных участках на выборах Главы администрации Тамбовской области никто из кандидатов не смог набрать более 50% голосов избирателей. Единоросс Александр Никитин получил 33,78%, коммунист Андрей Жидков – 29,73%. Итоговый результат сильно отличается: Александр

В Тамбове временно перекроют часть дороги по Карла Маркса 0 В Тамбове с 17 по 20 сентября, будет введено ограничение движение транспорта по улице Карла Маркса — на участке от бульвара Энтузиастов до улицы Пятигорской.

Обманутые дольщики по ул. Киквидзе, 77 «Б» вышли к администрации области 0 Вчера обманутые дольщики с улицы Киквидзе, 77Б вышли к администрации Тамбовской области, чтобы потребовать встречи с вновь избранным губернатором, который к ним не вышел из-за плотного графика работы. Основной вопрос, который волнует дольщиков, когда начнется возобновление стройки, объект забросили

Из-за коронавируса в Тамбовской области закрывают школы 0 На экстренном совещании членов рабочей группы по профилактике распространения коронавируса принято решение о закрытии на территории Тамбовской области двух школ в Сатинской и Бахаревской школе.