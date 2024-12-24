Арбитражный суд Тамбовской области арестовал имущество экс-руководителя "Элитстрой" Геннадия Берстенёва Комментариев: 0



Суд также объединяет в одно производство заявление прокуратуры области и конкурсного управляющего "Элитстрой" о привлечении к субсидиарной ответственности нескольких лиц, включая Геннадия Берстенёва, Романа и Рустама Шамоянов, а также других бывших участников деятельности компании.



Прокуратура Тамбовской области подала ходатайство о наложении ареста на имущество Берстенёва и Шамояна, аргументируя это риском отчуждения активов, что могло бы помешать удовлетворению требований кредиторов. Суд поддержал эту позицию, постановив заморозить всё имущество ответчиков, за исключением средств, необходимых для минимального проживания.



Берстенёв обвиняется не только в финансовых нарушениях, но и в злоупотреблении полномочиями (статья 201 УК РФ) при строительстве многоквартирного дома на улице Коммунальной, 46. Ранее дело против него было закрыто из-за истечения сроков давности, но новый процесс был инициирован по просьбе обманутого дольщика Олега Исаева.



Несмотря на обвинения, Берстенёв остаётся заметной фигурой в общественной жизни Тамбова. Он регулярно посещает городские мероприятия, включая торжественные события в администрации города. Примечательно, что, хотя он более не является депутатом, его можно увидеть с депутатским значком.



Арест имущества станет важным этапом в разрешении дела о долгах "Элитстрой" и привлечении к ответственности его руководства.



23 декабря 2024 года Арбитражный суд Тамбовской области наложил арест на имущество бывшего руководителя строительной компании "Элитстрой" и Почётного гражданина Тамбова Геннадия Берстенёва. Эта мера связана с делом о банкротстве компании, признанной несостоятельной в 2022 году. Общая сумма исковых требований составляет 208,5 млн рублей, - сообщает "ПроТамбов".Суд также объединяет в одно производство заявление прокуратуры области и конкурсного управляющего "Элитстрой" о привлечении к субсидиарной ответственности нескольких лиц, включая Геннадия Берстенёва, Романа и Рустама Шамоянов, а также других бывших участников деятельности компании.Прокуратура Тамбовской области подала ходатайство о наложении ареста на имущество Берстенёва и Шамояна, аргументируя это риском отчуждения активов, что могло бы помешать удовлетворению требований кредиторов. Суд поддержал эту позицию, постановив заморозить всё имущество ответчиков, за исключением средств, необходимых для минимального проживания.Берстенёв обвиняется не только в финансовых нарушениях, но и в злоупотреблении полномочиями (статья 201 УК РФ) при строительстве многоквартирного дома на улице Коммунальной, 46. Ранее дело против него было закрыто из-за истечения сроков давности, но новый процесс был инициирован по просьбе обманутого дольщика Олега Исаева.Несмотря на обвинения, Берстенёв остаётся заметной фигурой в общественной жизни Тамбова. Он регулярно посещает городские мероприятия, включая торжественные события в администрации города. Примечательно, что, хотя он более не является депутатом, его можно увидеть с депутатским значком.Арест имущества станет важным этапом в разрешении дела о долгах "Элитстрой" и привлечении к ответственности его руководства.



